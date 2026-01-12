Наслідки атаки РФ на Одесу: двоє постраждалих, пошкоджено інфраструктуру та будинки, є знеструмлення (оновлено). ФОТОрепортаж

Ворог продовжує терор мирної Одеси. Після нічної атаки на місто пошкоджено обʼєкт інфраструктури та житлові будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки

Як зазначається, у частині Пересипського району тимчасово відсутнє електропостачання - фахівці працюють над відновленням. Тепло-, водопостачання та водовідведення функціонують у штатному режимі.

"На місці атаки розгорнуто оперативний штаб, куди мешканці можуть звертатися для отримання компенсації за державною програмою "єВідновлення" та з міського бюджету. Надаємо консультації та допомогу мешканцям, чиє житло постраждало. Також розгорнутий пункт обігріву. Залучені міжнародні організації", - уточнив Лисак.

Також читайте: РФ атакувала два судна в портах Одещини: загинув член екіпажу - громадянин Сирії, є постраждалі. ФОТОрепортаж

















Оновлена інформація

Як згодом уточнив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, вночі ворог вчергове атакував житлову та енергетичну інфраструктуру мирної Одещини ударними безпілотниками. На жаль, двоє людей постраждало.

"Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти енергетики та адміністративну будівлю. Один приватний будинок зруйновано, щонайменше 5 пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

Атака призвела до знеструмлення декількох населених пунктів та одного з мікрорайонів Одеси. Аварійно - відновлювальні роботи тривають. Тепло- та водопостачання населення вже відновлено.

Що передувало?

