Рашисти атакували Одесу: 5 постраждалих, пошкоджено будинки, лікарню, садок та школу. ФОТОрепортаж
Внаслідок двох хвиль ворожих атак вночі у центральній частині Одеси було пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної сфери: лікарню, дитячий садок та школу.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
Розгорнуто оперативні штаби, на місці працюють комунальні служби.
Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. Їм надається вся необхідна медична допомога.
Наслідки
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що вночі 12 січня ворог також атакував Одесу. У місті двоє постраждалих, пошкоджено інфраструктуру та будинки, є знеструмлення.
