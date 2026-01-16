Сутки на Донетчине: один раненый, враг атаковал три района области. ФОТОрепортаж

В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть раненые и разрушения.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 16 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Покровский район

В Белозерском разрушено административное здание, повреждены 6 многоэтажек и 10 частных домов.

В Доброполье повреждено админздание.

Краматорский район

В Лимане ранен человек.

В Николаевке повреждены 2 дома, разрушен автомобиль.

В Дружковке повреждены 2 частных дома.

Бахмутский район

В Свято-Покровском Северской громады поврежден дом.



Отмечается, что в целом за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 426 человек, в том числе 30 детей.

Последствия обстрелов




















