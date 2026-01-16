Сутки на Донетчине: один раненый, враг атаковал три района области. ФОТОрепортаж

В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть раненые и разрушения.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 16 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

  • В Белозерском разрушено административное здание, повреждены 6 многоэтажек и 10 частных домов.
  • В Доброполье повреждено админздание.

Краматорский район

  • В Лимане ранен человек.
  • В Николаевке повреждены 2 дома, разрушен автомобиль.
  • В Дружковке повреждены 2 частных дома.

Бахмутский район

В Свято-Покровском Северской громады поврежден дом.

Отмечается, что в целом за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 426 человек, в том числе 30 детей.

Последствия обстрелов

Последствия обстрелов
обстрел Донецкая область Бахмутский район Краматорский район Покровский район
Вже трошки недобачаю, тому без окулярів прочитав заголовок так:
"...один поранений ворог атакував три райони області" Джерело: https://censor.net/ua/p3595752
16.01.2026 13:37 Ответить
 
 