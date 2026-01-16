Доба на Донеччині: один поранений, ворог атакував три райони області. ФОТОрепортаж
Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є поранений та руйнування.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 16 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
- У Білозерському зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 6 багатоповерхівок і 10 приватних будинків.
- У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю.
Краматорський район
- У Лимані поранено людину.
- У Миколаївці пошкоджено 2 будинки, зруйновано авто.
- У Дружківці пошкоджено 2 приватні будинки.
Бахмутський район
У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.
зазначається, що загалом за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 426 людей, зокрема 30 дітей.
Наслідки обстрілів
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"...один поранений ворог атакував три райони області" Джерело: https://censor.net/ua/p3595752