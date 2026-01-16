Доба на Донеччині: один поранений, ворог атакував три райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є поранений та руйнування.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 16 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

  • У Білозерському зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 6 багатоповерхівок і 10 приватних будинків.
  • У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район

  • У Лимані поранено людину.
  • У Миколаївці пошкоджено 2 будинки, зруйновано авто.
  • У Дружківці пошкоджено 2 приватні будинки.

Бахмутський район

У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.

зазначається, що загалом за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 426 людей, зокрема 30 дітей.

Наслідки обстрілів

Наслідки обстрілів
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини

обстріл Донецька область Бахмутський район Краматорський район Покровський район
Вже трошки недобачаю, тому без окулярів прочитав заголовок так:
"...один поранений ворог атакував три райони області" Джерело: https://censor.net/ua/p3595752
16.01.2026 13:37
 
 