Доба на Донеччині: один поранений, ворог атакував три райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є поранений та руйнування.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 16 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Білозерському зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 6 багатоповерхівок і 10 приватних будинків.

У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район

У Лимані поранено людину.

У Миколаївці пошкоджено 2 будинки, зруйновано авто.

У Дружківці пошкоджено 2 приватні будинки.

Бахмутський район

У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.



зазначається, що загалом за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 426 людей, зокрема 30 дітей.

