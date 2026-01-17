Сутки в Донецкой области: двое погибших и двое раненых, атакованы три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 17 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
- В Доброполье поврежден частный дом.
- В Надии Криворожской громады ранен человек.
- В Шаховской громаде разрушено 13 домов: 2 в Торецком, 3 в Кучеревом Яре, по 4 в Золотом Колодезе и Затишье.
Краматорский район
- В Рубцах Лиманской громады погибли 2 человека, разрушены 4 дома.
- В Николаевке повреждены 9 домов и хозяйственная постройка.
- В Краматорске повреждено хозяйственное сооружение.
- В Новоселовке Черкасской громады поврежден склад и газопровод.
- В Дружковке ранен человек, поврежден автомобиль.
Бахмутский район
В Свято-Покровском Северской громады поврежден дом.
Отмечается, что в целом за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 499 человек, в том числе 55 детей.
Последствия обстрелов
Последствия вражеских атак показали в ГУ Нацполиции в Донецкой области.
