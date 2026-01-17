РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9645 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины
418 0

Сутки в Донецкой области: двое погибших и двое раненых, атакованы три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 17 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Покровский район

  • В Доброполье поврежден частный дом.
  • В Надии Криворожской громады ранен человек.
  • В Шаховской громаде разрушено 13 домов: 2 в Торецком, 3 в Кучеревом Яре, по 4 в Золотом Колодезе и Затишье.

Краматорский район

  • В Рубцах Лиманской громады погибли 2 человека, разрушены 4 дома.
  • В Николаевке повреждены 9 домов и хозяйственная постройка.
  • В Краматорске повреждено хозяйственное сооружение.
  • В Новоселовке Черкасской громады поврежден склад и газопровод.
  • В Дружковке ранен человек, поврежден автомобиль.

Бахмутский район

В Свято-Покровском Северской громады поврежден дом.

Отмечается, что в целом за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 499 человек, в том числе 55 детей.

Последствия обстрелов

Последствия вражеских атак показали в ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Обстрелы Донецкой области
Автор: 

обстрел (32257) Донецкая область (12155) Бахмутский район (823) Краматорский район (1151) Покровский район (1703)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 