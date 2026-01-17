Сутки в Донецкой области: двое погибших и двое раненых, атакованы три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 17 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Покровский район

В Доброполье поврежден частный дом.

В Надии Криворожской громады ранен человек .

. В Шаховской громаде разрушено 13 домов: 2 в Торецком, 3 в Кучеревом Яре, по 4 в Золотом Колодезе и Затишье.

Краматорский район

В Рубцах Лиманской громады погибли 2 человека , разрушены 4 дома.

В Николаевке повреждены 9 домов и хозяйственная постройка.

В Краматорске повреждено хозяйственное сооружение.

В Новоселовке Черкасской громады поврежден склад и газопровод.

В Дружковке ранен человек, поврежден автомобиль.

Бахмутский район

В Свято-Покровском Северской громады поврежден дом.

Отмечается, что в целом за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 499 человек, в том числе 55 детей.

Последствия обстрелов

