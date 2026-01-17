Доба на Донеччині: двоє загиблих і двоє поранених, атаковано три райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 17 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Добропіллі пошкоджено приватний будинок.

У Надії Криворізької громади поранено людину .

. У Шахівській громаді зруйновано 13 будинків: 2 у Торецькому, 3 у Кучеревому Яру, по 4 у Золотому Колодязі і Затишку.

Краматорський район

У Рубцях Лиманської громади загинули 2 людини , зруйновано 4 будинки.

У Миколаївці пошкоджено 9 будинків і господарчу споруду.

У Краматорську пошкоджено господарчу споруду.

У Новоселівці Черкаської громади пошкоджено склад і газогін.

У Дружківці поранено людину, пошкоджено авто.

Бахмутський район

У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.

Зазначається, що загалом за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 499 людей, зокрема 55 дітей.

Наслідки ворожих атак показали в ГУ Нацполіції в Донецькій області.


















