Доба на Донеччині: двоє загиблих і двоє поранених, атаковано три райони області. ФОТОрепортаж
Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 17 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
- У Добропіллі пошкоджено приватний будинок.
- У Надії Криворізької громади поранено людину.
- У Шахівській громаді зруйновано 13 будинків: 2 у Торецькому, 3 у Кучеревому Яру, по 4 у Золотому Колодязі і Затишку.
Краматорський район
- У Рубцях Лиманської громади загинули 2 людини, зруйновано 4 будинки.
- У Миколаївці пошкоджено 9 будинків і господарчу споруду.
- У Краматорську пошкоджено господарчу споруду.
- У Новоселівці Черкаської громади пошкоджено склад і газогін.
- У Дружківці поранено людину, пошкоджено авто.
Бахмутський район
У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.
Зазначається, що загалом за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 499 людей, зокрема 55 дітей.
Наслідки обстрілів
Наслідки ворожих атак показали в ГУ Нацполіції в Донецькій області.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль