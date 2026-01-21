РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17672 посетителя онлайн
Новости Фото оссийский ОПК
14 302 30

Россия копирует САУ "Богдана", - СМИ

Россия пытается усилить свою артиллерию не за счет создания принципиально новых систем, а путем модернизации советского наследия. В то же время страна-агрессор стремится создать собственный аналог французских CAESAR или украинской САУ "Богдана".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в аналитической статье, подготовленной в сотрудничестве с Консорциумом оборонной информации (CDI), пишет издание espreso.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Модернизация российских "Гиацинтов"

Как отмечается, российское орудие "Гиацинт-К" является моторизованной версией старого советского прицепного орудия 152-мм 2А36 "Гиацинт-Б".

Гиацинт
"Гиацинт-К"

"Россияне сняли артиллерийскую часть (ствол, противооткатные устройства и механизмы наведения) с колесного лафета, который тянула грузовик, и установили непосредственно на грузовое шасси БАЗ-6910-027. Так Гиацинт-Б, то есть тот, что находится на буксире, стал Гиацинтом-К, то есть колесным", - говорится в публикации.

"Гиацинт-Б" требовал много времени на развертывание, а "Гиацинт-К" работает по принципу "бей-беги": расчет может открыть огонь через считанные минуты после остановки и так же быстро покинуть позицию. Это достигнуто благодаря технологическому "омоложению". Хотя само орудие (ствол калибра 152 мм) осталась той же разработкой 70-х годов, в версии "К" добавлена АСУВ, то есть автоматизированная система управления огнем. Бортовой компьютер и цифровые средства связи позволяют получать координаты целей непосредственно от дронов и автоматически вычислять данные для стрельбы. Также появилась спутниковая навигация для точного позиционирования орудия на местности.

Другими словами, "Гиацинт-К" - это не принципиально новое орудие с новыми баллистическими возможностями, а способ сделать старое, но мощное орудие "Гиацинт-Б" мобильным и современной для условий современной контрбатарейной борьбы.

"Поскольку Россия не производит новые стволы для "Гиацинтов" (производство прекращено в 1993 году), они решили брать старые орудия со складов хранения и ставить их на новые шасси. Это была попытка РФ быстро получить аналог французских CAESAR или украинских "Богдана", - отмечает издание.

Отличия

Оба орудия, украинская САУ 2С22 "Богдана" и российская 2С44 "Гиацинт-К", являются колесными артиллерийскими системами. Но отличаются принципиально.

Калибр и боеприпасы.

  • "Богдана" использует натовский калибр 155 мм. Это открывает доступ к широкой номенклатуре западных высокоточных снарядов (Excalibur, SMArt 155) и кассетных боеприпасов.
  • "Гиацинт-К" остается в советском калибре 152 мм. Хотя он использует мощное орудие 2А36, он ограничен советскими/российскими типами снарядов, включая коррегируемые "Краснополь-М".

Дальность стрельбы

  • "Богдана" обеспечивает дальность до 40–42 км обычными снарядами с донным газогенератором (HE-BB). Специальные версии (например, прицепная "Богдана-Б") имеют дальность около 30 км.
  • САУ 2С22 "Богдана", фото: 47 ОАБр
  • "Гиацинт-К" стреляет обычными снарядами на 30,5 км, а активно-реактивными — до 33-40 км. Таким образом, "Богдана" имеет преимущество в дальности при использовании стандартных дальнобойных боеприпасов.

Шасси и мобильность

  • "Богдана" устанавливается на различные шасси (MAZ-6317, Tatra T815-7). Новейшая серия из 200 единиц, поступающая в 2026 году, использует немецкое шасси Mercedes-Benz Zetros.
  • "Гиацинт-К" базируется на российском восьмиколесном шасси БАЗ-6910-027 "Вощина". Оно тяжелее (общая масса установки около 32 тонн).

Автоматизация и происхождение

  • "Богдана" разработана как современная цифровая система с автоматизированной системой наведения и (в новых версиях) автоматом заряжания.
  • "Гиацинт-К" является "гибридной" системой, где старое прицепное орудие 2А36 установили на грузовик. Это делается для быстрого восполнения потерь, но система имеет меньший уровень автоматизации по сравнению с полноценными современными САУ.

Автор: 

армія РФ ОПК САУ
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
До чого тут копіює? Звичайне технічне рішення. Замість того,щоб піаритись, потрібно ссамим щось робити, бо Богдану створили при страшному Порошенку, а при зегівнюку-кривоногу фламінгу, яку кацапи віником збивають, ну і далі всі все знають: непоставлені міни, снаряди, ДИКЕ розкрадання всього і всіма
показать весь комментарий
21.01.2026 12:53 Ответить
+18
А коли Україна скопіює у рашистів балістичні ракети? При цьому ми сміємося з рашистів які вони примітивні і застарілі
показать весь комментарий
21.01.2026 13:22 Ответить
+13
Боневтік Потужно-Брехливий втратив шанс озброїти нашу армію САУ "Богдана", бо її створили при Порошенку. Свого нічого не зробив і ворогу дав можливість відтворити нашу САУ.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А морські дрони при кому?
показать весь комментарий
21.01.2026 12:54 Ответить
морські дрони - це не ВПКшне виробництво. Не потрібні ВПКшні виробництва та технології.
показать весь комментарий
21.01.2026 12:58 Ответить
Це не військова промисловість, так само як і фпв. А фламінги - це впк. І розпіл імені Міндіча
показать весь комментарий
21.01.2026 13:00 Ответить
При найвеличнішому лідору ********!
показать весь комментарий
21.01.2026 13:25 Ответить
Я підозрюю що це взагалі американці чи бритіши роблять. Бо ніяких назв фірм ми так і не почули. І навряд чи в СБУ є власні виробничі потужності.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:28 Ответить
при порошенко
показать весь комментарий
21.01.2026 15:58 Ответить
Це зветься "клікбейт", там далі по тексту вже "прагне створити власний аналог".
показать весь комментарий
21.01.2026 12:57 Ответить
багатьом щоб посрати заголовку достатньо, ну, його отой текст ще читати
показать весь комментарий
21.01.2026 13:10 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2026 20:34 Ответить
ти щось все в купу змішав і "технічне рішення", яке записав в "звичайне". Одразу бачимо що ти фахівець в створенні САУ і "зегівнюка" та його "подвиги"...мабуть важкувато тобі жити...а улюблена справа вінігрет?
показать весь комментарий
21.01.2026 13:08 Ответить
лохі
показать весь комментарий
21.01.2026 12:53 Ответить
а до чому одразу «аналог Богдани», не беріть так мілко. Аби гучну назву придумати)))
показать весь комментарий
21.01.2026 12:59 Ответить
А ви думаєте, що Зельоні з приходом до влади виконавши всі вимоги Кацапії по зупинці оборонки, роззброєнню, скороченню чисельності військ, розмінуванню, і відводу військ з укріплених позицій, здали нашу агентуру на Кацапції, а документацію по нашим новітнім військовим розробкам не передали шефам на Маскву?
показать весь комментарий
21.01.2026 13:03 Ответить
Ну, як же не зробив, а "фламінгів" рожевих 3 тисячі штук? Цікаво, де вони збирались півтори тисячі як-40 віднайти?
показать весь комментарий
21.01.2026 15:37 Ответить
С "шахедов" скопированных тоже смеялись, тупые кацапы, ничего своего не могут делать. Зато они их поставили на поток, удешевили и модернизируют. Ну, будет, эта САУ уступать "Богдане", только их наклепают, сколько смогут. Там часть денег своруют, но на остальные сделают, а у нас просто своруют.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:07 Ответить
Їхнє виробництво обмежено стволами які залишились на складах. Нових вони не в змозі робити. А Богдана - це не тільки установка, а що головне - сам ствол 51 калібру.
показать весь комментарий
21.01.2026 20:38 Ответить
Дивився тут ролик про причепну "Богдану". Так ось артилеристи кажуть, що версія на шасі вантажівки їм не подобається. І насамперед через те, що її довше і важче маскувати (рити капонір):

показать весь комментарий
21.01.2026 13:09 Ответить
коли зможем направити хуцпу на виготовлення зброї а не вивіз з України ресурсів по усьому світові
показать весь комментарий
21.01.2026 13:26 Ответить
Изначально это была САУ "Мальва" с артиллерийской частью "Мста- Б". 24км предельной табличной дальности обычным ОФ сейчас маловато. С артиллерийской частью "Гиацинт-Б" 30км, что сопоставимо со всеми типами САУ 155мм с длиной ствола 52 калибра(в том числе "Богдана").
показать весь комментарий
21.01.2026 13:50 Ответить
А ми не можемо скопіювати ср@ний шахед - "...у нас свій шлях" (с) бабаюля. "Ми пайдьом другім путьом" (с) члєнін. І так - по колу
показать весь комментарий
21.01.2026 15:34 Ответить
А раптом іранські бабаї образяться, що ми скопіювали їхній шахед... )))
показать весь комментарий
21.01.2026 18:30 Ответить
В что мы смогли скопировать? *****?
показать весь комментарий
21.01.2026 19:24 Ответить
Пора вже і нам копіювати ЯЗ
показать весь комментарий
22.01.2026 07:09 Ответить
якомусь ухилянту-експерду дали склепати ІПсО - статтю і він у ній порівняв прутень з пальцем.
Непереконливі аргументи, насмикані факти - до всранського - в штурмрвики - на перекваліфікацію
показать весь комментарий
22.01.2026 10:52 Ответить
Ну так у курській губернії їх, без палива, і залишив геніальний лідор разом з сирком. Вхяди, скопіювали. Там щей і західні образчики техніки залашили.
показать весь комментарий
23.01.2026 00:21 Ответить
 
 