Россия копирует САУ "Богдана", - СМИ
Россия пытается усилить свою артиллерию не за счет создания принципиально новых систем, а путем модернизации советского наследия. В то же время страна-агрессор стремится создать собственный аналог французских CAESAR или украинской САУ "Богдана".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в аналитической статье, подготовленной в сотрудничестве с Консорциумом оборонной информации (CDI), пишет издание espreso.
Модернизация российских "Гиацинтов"
Как отмечается, российское орудие "Гиацинт-К" является моторизованной версией старого советского прицепного орудия 152-мм 2А36 "Гиацинт-Б".
"Россияне сняли артиллерийскую часть (ствол, противооткатные устройства и механизмы наведения) с колесного лафета, который тянула грузовик, и установили непосредственно на грузовое шасси БАЗ-6910-027. Так Гиацинт-Б, то есть тот, что находится на буксире, стал Гиацинтом-К, то есть колесным", - говорится в публикации.
"Гиацинт-Б" требовал много времени на развертывание, а "Гиацинт-К" работает по принципу "бей-беги": расчет может открыть огонь через считанные минуты после остановки и так же быстро покинуть позицию. Это достигнуто благодаря технологическому "омоложению". Хотя само орудие (ствол калибра 152 мм) осталась той же разработкой 70-х годов, в версии "К" добавлена АСУВ, то есть автоматизированная система управления огнем. Бортовой компьютер и цифровые средства связи позволяют получать координаты целей непосредственно от дронов и автоматически вычислять данные для стрельбы. Также появилась спутниковая навигация для точного позиционирования орудия на местности.
Другими словами, "Гиацинт-К" - это не принципиально новое орудие с новыми баллистическими возможностями, а способ сделать старое, но мощное орудие "Гиацинт-Б" мобильным и современной для условий современной контрбатарейной борьбы.
"Поскольку Россия не производит новые стволы для "Гиацинтов" (производство прекращено в 1993 году), они решили брать старые орудия со складов хранения и ставить их на новые шасси. Это была попытка РФ быстро получить аналог французских CAESAR или украинских "Богдана", - отмечает издание.
Отличия
Оба орудия, украинская САУ 2С22 "Богдана" и российская 2С44 "Гиацинт-К", являются колесными артиллерийскими системами. Но отличаются принципиально.
Калибр и боеприпасы.
- "Богдана" использует натовский калибр 155 мм. Это открывает доступ к широкой номенклатуре западных высокоточных снарядов (Excalibur, SMArt 155) и кассетных боеприпасов.
- "Гиацинт-К" остается в советском калибре 152 мм. Хотя он использует мощное орудие 2А36, он ограничен советскими/российскими типами снарядов, включая коррегируемые "Краснополь-М".
Дальность стрельбы
- "Богдана" обеспечивает дальность до 40–42 км обычными снарядами с донным газогенератором (HE-BB). Специальные версии (например, прицепная "Богдана-Б") имеют дальность около 30 км.
- САУ 2С22 "Богдана", фото: 47 ОАБр
- "Гиацинт-К" стреляет обычными снарядами на 30,5 км, а активно-реактивными — до 33-40 км. Таким образом, "Богдана" имеет преимущество в дальности при использовании стандартных дальнобойных боеприпасов.
Шасси и мобильность
- "Богдана" устанавливается на различные шасси (MAZ-6317, Tatra T815-7). Новейшая серия из 200 единиц, поступающая в 2026 году, использует немецкое шасси Mercedes-Benz Zetros.
- "Гиацинт-К" базируется на российском восьмиколесном шасси БАЗ-6910-027 "Вощина". Оно тяжелее (общая масса установки около 32 тонн).
Автоматизация и происхождение
- "Богдана" разработана как современная цифровая система с автоматизированной системой наведения и (в новых версиях) автоматом заряжания.
- "Гиацинт-К" является "гибридной" системой, где старое прицепное орудие 2А36 установили на грузовик. Это делается для быстрого восполнения потерь, но система имеет меньший уровень автоматизации по сравнению с полноценными современными САУ.
