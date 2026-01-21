Росія копіює САУ "Богдана", - ЗМІ
Росія намагається посилити свою артилерію не за рахунок створення принципово нових систем, а шляхом модернізації радянської спадщини. Водночас країна-агресорка прагне створити власний аналог французьких CAESAR або української САУ "Богдана".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в аналітичній статті, підготовленій у співпраці з Консорціумом оборонної інформації (CDI), пише видання espreso.
Модернізація російських "Гіацинтів"
Як зазначається, російська гармата "Гіацинт-К" є моторизованою версією старої радянської причіпної гармати 152-мм 2А36 "Гіацинт-Б".
"Росіяни зняли артилерійську частину (ствол, противідкатні пристрої та механізми наведення) з колісного лафета, який тягала вантажівка, і встановили безпосередньо на вантажне шасі БАЗ-6910-027. Так Гіацинт-Б, тобто, той, що перебуває на буксирі, став Гіацинтом-К, тобто, колісним", - йдеться у публікації.
"Гіацинт-Б" потребував багато часу на розгортання, а "Гіацинт-К" працює за принципом бий-біжи: розрахунок може відкрити вогонь через лічені хвилини після зупинки і так само швидко залишити позицію. Це досягнуто завдяки технологічному "омолодженню". Хоча сама гармата (ствол калібру 152-мм) залишилася тією самою розробкою 70-х років, у версії "К" додано АСУВ, тобто, автоматизовану систему управління вогнем. Бортовий комп'ютер і цифрові засоби зв'язку дозволяють отримувати координати цілей безпосередньо від дронів та автоматично вираховувати дані для стрільби. Також з'явилась супутникова навігація для точного позиціонування гармати на місцевості.
Іншими словами, "Гіацинт-К" - це не принципово нова гармата з новими балістичними можливостями, а спосіб зробити стару, але потужну гармату "Гіацинт-Б" мобільною та сучасною для умов сучасної контрбатарейної боротьби.
"Оскільки Росія не виробляє нові стволи для "Гіацинтів" (виробництво припинено у 1993 році), вони вирішили брати старі гармати зі складів зберігання та ставити їх на нові шасі. Це була спроба РФ швидко отримати аналог французьких CAESAR або українських "Богдан", - зазначає видання.
Відмінності
Обидві гармати, українська САУ 2С22 "Богдана" та російська 2С44 "Гіацинт-К", є колісними артилерійськими системами. Але відрізняються принципово.
Калібр та боєприпаси.
- "Богдана" використовує натівський калібр 155 мм. Це відкриває доступ до широкої номенклатури західних високоточних снарядів (Excalibur, SMArt 155) та касетних боєприпасів.
- "Гіацинт-К" залишається в радянському калібрі 152 мм. Хоча він використовує потужну гармату 2А36, він обмежений радянськими/російськими типами снарядів, включаючи кореговані "Краснополь-М".
Дальність стрільби
- "Богдана" забезпечує дальність до 40–42 км звичайними снарядами з донним газогенератором (HE-BB). Спеціальні версії (наприклад, причіпна "Богдана-Б") мають дальність близько 30 км.
- САУ 2С22 "Богдана", фото: 47 ОАБр
- "Гіацинт-К" стріляє звичайними снарядами на 30,5 км, а активно-реактивними - до 33-40 км. Таким чином, "Богдана" має перевагу у дальності при використанні стандартних далекобійних боєприпасів.
Шасі та мобільність
- "Богдана" встановлюється на різні шасі (MAZ-6317, Tatra T815-7). Новітня серія з 200 одиниць, що надходить у 2026 році, використовує німецьке шасі Mercedes-Benz Zetros.
- "Гіацинт-К" базується на російському восьмиколісному шасі БАЗ-6910-027 "Вощина". Воно важче (загальна маса установки близько 32 тонн).
Автоматизація та походження
- "Богдана" розроблена як сучасна цифрова система з автоматизованою системою наведення та (в нових версіях) автоматом заряджання.
- "Гіацинт-К" є "гібридною" системою, де стару причіпну гармату 2А36 встановили на вантажівку. Це робиться для швидкого поповнення втрат, але система має менший рівень автоматизації порівняно з повноцінними сучасними САУ.
