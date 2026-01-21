Росія копіює САУ "Богдана", - ЗМІ

Росія намагається посилити свою артилерію не за рахунок створення принципово нових систем, а шляхом модернізації радянської спадщини. Водночас країна-агресорка прагне створити власний аналог французьких CAESAR або української САУ "Богдана".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в аналітичній статті, підготовленій у співпраці з Консорціумом оборонної інформації (CDI), пише видання espreso.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Модернізація російських "Гіацинтів"

Як зазначається, російська гармата "Гіацинт-К" є моторизованою версією старої радянської причіпної гармати 152-мм 2А36 "Гіацинт-Б".



"Гіацинт-К"

"Росіяни зняли артилерійську частину (ствол, противідкатні пристрої та механізми наведення) з колісного лафета, який тягала вантажівка, і встановили безпосередньо на вантажне шасі БАЗ-6910-027. Так Гіацинт-Б, тобто, той, що перебуває на буксирі, став Гіацинтом-К, тобто, колісним", - йдеться у публікації.

"Гіацинт-Б" потребував багато часу на розгортання, а "Гіацинт-К" працює за принципом бий-біжи: розрахунок може відкрити вогонь через лічені хвилини після зупинки і так само швидко залишити позицію. Це досягнуто завдяки технологічному "омолодженню". Хоча сама гармата (ствол калібру 152-мм) залишилася тією самою розробкою 70-х років, у версії "К" додано АСУВ, тобто, автоматизовану систему управління вогнем. Бортовий комп'ютер і цифрові засоби зв'язку дозволяють отримувати координати цілей безпосередньо від дронів та автоматично вираховувати дані для стрільби. Також з'явилась супутникова навігація для точного позиціонування гармати на місцевості.

Іншими словами, "Гіацинт-К" - це не принципово нова гармата з новими балістичними можливостями, а спосіб зробити стару, але потужну гармату "Гіацинт-Б" мобільною та сучасною для умов сучасної контрбатарейної боротьби.

"Оскільки Росія не виробляє нові стволи для "Гіацинтів" (виробництво припинено у 1993 році), вони вирішили брати старі гармати зі складів зберігання та ставити їх на нові шасі. Це була спроба РФ швидко отримати аналог французьких CAESAR або українських "Богдан", - зазначає видання.

Відмінності

Обидві гармати, українська САУ 2С22 "Богдана" та російська 2С44 "Гіацинт-К", є колісними артилерійськими системами. Але відрізняються принципово.

Калібр та боєприпаси.

"Богдана" використовує натівський калібр 155 мм. Це відкриває доступ до широкої номенклатури західних високоточних снарядів (Excalibur, SMArt 155) та касетних боєприпасів.

"Гіацинт-К" залишається в радянському калібрі 152 мм. Хоча він використовує потужну гармату 2А36, він обмежений радянськими/російськими типами снарядів, включаючи кореговані "Краснополь-М".

Дальність стрільби

"Богдана" забезпечує дальність до 40–42 км звичайними снарядами з донним газогенератором (HE-BB). Спеціальні версії (наприклад, причіпна "Богдана-Б") мають дальність близько 30 км.

САУ 2С22 "Богдана", фото: 47 ОАБр

"Гіацинт-К" стріляє звичайними снарядами на 30,5 км, а активно-реактивними - до 33-40 км. Таким чином, "Богдана" має перевагу у дальності при використанні стандартних далекобійних боєприпасів.

Шасі та мобільність

"Богдана" встановлюється на різні шасі (MAZ-6317, Tatra T815-7). Новітня серія з 200 одиниць, що надходить у 2026 році, використовує німецьке шасі Mercedes-Benz Zetros.

"Гіацинт-К" базується на російському восьмиколісному шасі БАЗ-6910-027 "Вощина". Воно важче (загальна маса установки близько 32 тонн).

Автоматизація та походження

"Богдана" розроблена як сучасна цифрова система з автоматизованою системою наведення та (в нових версіях) автоматом заряджання.

"Гіацинт-К" є "гібридною" системою, де стару причіпну гармату 2А36 встановили на вантажівку. Це робиться для швидкого поповнення втрат, але система має менший рівень автоматизації порівняно з повноцінними сучасними САУ.

