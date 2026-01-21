Росія копіює САУ "Богдана", - ЗМІ

Росія намагається посилити свою артилерію не за рахунок створення принципово нових систем, а шляхом модернізації радянської спадщини. Водночас країна-агресорка прагне створити власний аналог французьких CAESAR або української САУ "Богдана".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в аналітичній статті, підготовленій у співпраці з Консорціумом оборонної інформації (CDI), пише видання espreso.

Модернізація російських "Гіацинтів"

Як зазначається, російська гармата "Гіацинт-К" є моторизованою версією старої радянської причіпної гармати 152-мм 2А36 "Гіацинт-Б".

"Росіяни зняли артилерійську частину (ствол, противідкатні пристрої та механізми наведення) з колісного лафета, який тягала вантажівка, і встановили безпосередньо на вантажне шасі БАЗ-6910-027. Так Гіацинт-Б, тобто, той, що перебуває на буксирі, став Гіацинтом-К, тобто, колісним", - йдеться у публікації.

"Гіацинт-Б" потребував багато часу на розгортання, а "Гіацинт-К" працює за принципом бий-біжи: розрахунок може відкрити вогонь через лічені хвилини після зупинки і так само швидко залишити позицію. Це досягнуто завдяки технологічному "омолодженню". Хоча сама гармата (ствол калібру 152-мм) залишилася тією самою розробкою 70-х років, у версії "К" додано АСУВ, тобто, автоматизовану систему управління вогнем. Бортовий комп'ютер і цифрові засоби зв'язку дозволяють отримувати координати цілей безпосередньо від дронів та автоматично вираховувати дані для стрільби. Також з'явилась супутникова навігація для точного позиціонування гармати на місцевості.

Іншими словами, "Гіацинт-К" - це не принципово нова гармата з новими балістичними можливостями, а спосіб зробити стару, але потужну гармату "Гіацинт-Б" мобільною та сучасною для умов сучасної контрбатарейної боротьби.

"Оскільки Росія не виробляє нові стволи для "Гіацинтів" (виробництво припинено у 1993 році), вони вирішили брати старі гармати зі складів зберігання та ставити їх на нові шасі. Це була спроба РФ швидко отримати аналог французьких CAESAR або українських "Богдан", - зазначає видання.

Відмінності

Обидві гармати, українська САУ 2С22 "Богдана" та російська 2С44 "Гіацинт-К", є колісними артилерійськими системами. Але відрізняються принципово.

Калібр та боєприпаси.

  • "Богдана" використовує натівський калібр 155 мм. Це відкриває доступ до широкої номенклатури західних високоточних снарядів (Excalibur, SMArt 155) та касетних боєприпасів.
  • "Гіацинт-К" залишається в радянському калібрі 152 мм. Хоча він використовує потужну гармату 2А36, він обмежений радянськими/російськими типами снарядів, включаючи кореговані "Краснополь-М".

Дальність стрільби

  • "Богдана" забезпечує дальність до 40–42 км звичайними снарядами з донним газогенератором (HE-BB). Спеціальні версії (наприклад, причіпна "Богдана-Б") мають дальність близько 30 км.
  • САУ 2С22 "Богдана", фото: 47 ОАБр
  • "Гіацинт-К" стріляє звичайними снарядами на 30,5 км, а активно-реактивними - до 33-40 км. Таким чином, "Богдана" має перевагу у дальності при використанні стандартних далекобійних боєприпасів.

Шасі та мобільність

  • "Богдана" встановлюється на різні шасі (MAZ-6317, Tatra T815-7). Новітня серія з 200 одиниць, що надходить у 2026 році, використовує німецьке шасі Mercedes-Benz Zetros.
  • "Гіацинт-К" базується на російському восьмиколісному шасі БАЗ-6910-027 "Вощина". Воно важче (загальна маса установки близько 32 тонн).

Автоматизація та походження

  • "Богдана" розроблена як сучасна цифрова система з автоматизованою системою наведення та (в нових версіях) автоматом заряджання.
  • "Гіацинт-К" є "гібридною" системою, де стару причіпну гармату 2А36 встановили на вантажівку. Це робиться для швидкого поповнення втрат, але система має менший рівень автоматизації порівняно з повноцінними сучасними САУ.

+32
До чого тут копіює? Звичайне технічне рішення. Замість того,щоб піаритись, потрібно ссамим щось робити, бо Богдану створили при страшному Порошенку, а при зегівнюку-кривоногу фламінгу, яку кацапи віником збивають, ну і далі всі все знають: непоставлені міни, снаряди, ДИКЕ розкрадання всього і всіма
21.01.2026 12:53 Відповісти
+18
А коли Україна скопіює у рашистів балістичні ракети? При цьому ми сміємося з рашистів які вони примітивні і застарілі
21.01.2026 13:22 Відповісти
+13
Боневтік Потужно-Брехливий втратив шанс озброїти нашу армію САУ "Богдана", бо її створили при Порошенку. Свого нічого не зробив і ворогу дав можливість відтворити нашу САУ.
21.01.2026 13:05 Відповісти
21.01.2026 12:53 Відповісти
А морські дрони при кому?
21.01.2026 12:54 Відповісти
морські дрони - це не ВПКшне виробництво. Не потрібні ВПКшні виробництва та технології.
21.01.2026 12:58 Відповісти
Це не військова промисловість, так само як і фпв. А фламінги - це впк. І розпіл імені Міндіча
21.01.2026 13:00 Відповісти
При найвеличнішому лідору ********!
21.01.2026 13:25 Відповісти
Я підозрюю що це взагалі американці чи бритіши роблять. Бо ніяких назв фірм ми так і не почули. І навряд чи в СБУ є власні виробничі потужності.
21.01.2026 13:28 Відповісти
при порошенко
21.01.2026 15:58 Відповісти
Це зветься "клікбейт", там далі по тексту вже "прагне створити власний аналог".
21.01.2026 12:57 Відповісти
багатьом щоб посрати заголовку достатньо, ну, його отой текст ще читати
21.01.2026 13:10 Відповісти
21.01.2026 20:34 Відповісти
ти щось все в купу змішав і "технічне рішення", яке записав в "звичайне". Одразу бачимо що ти фахівець в створенні САУ і "зегівнюка" та його "подвиги"...мабуть важкувато тобі жити...а улюблена справа вінігрет?
21.01.2026 13:08 Відповісти
лохі
21.01.2026 12:53 Відповісти
а до чому одразу «аналог Богдани», не беріть так мілко. Аби гучну назву придумати)))
21.01.2026 12:59 Відповісти
А ви думаєте, що Зельоні з приходом до влади виконавши всі вимоги Кацапії по зупинці оборонки, роззброєнню, скороченню чисельності військ, розмінуванню, і відводу військ з укріплених позицій, здали нашу агентуру на Кацапції, а документацію по нашим новітнім військовим розробкам не передали шефам на Маскву?
21.01.2026 13:03 Відповісти
21.01.2026 13:05 Відповісти
Ну, як же не зробив, а "фламінгів" рожевих 3 тисячі штук? Цікаво, де вони збирались півтори тисячі як-40 віднайти?
21.01.2026 15:37 Відповісти
С "шахедов" скопированных тоже смеялись, тупые кацапы, ничего своего не могут делать. Зато они их поставили на поток, удешевили и модернизируют. Ну, будет, эта САУ уступать "Богдане", только их наклепают, сколько смогут. Там часть денег своруют, но на остальные сделают, а у нас просто своруют.
21.01.2026 13:07 Відповісти
Їхнє виробництво обмежено стволами які залишились на складах. Нових вони не в змозі робити. А Богдана - це не тільки установка, а що головне - сам ствол 51 калібру.
21.01.2026 20:38 Відповісти
Дивився тут ролик про причепну "Богдану". Так ось артилеристи кажуть, що версія на шасі вантажівки їм не подобається. І насамперед через те, що її довше і важче маскувати (рити капонір):

https://youtu.be/xJR7W1e7cSg?t=253
https://youtu.be/xJR7W1e7cSg?t=291
21.01.2026 13:09 Відповісти
21.01.2026 13:22 Відповісти
коли зможем направити хуцпу на виготовлення зброї а не вивіз з України ресурсів по усьому світові
21.01.2026 13:26 Відповісти
Изначально это была САУ "Мальва" с артиллерийской частью "Мста- Б". 24км предельной табличной дальности обычным ОФ сейчас маловато. С артиллерийской частью "Гиацинт-Б" 30км, что сопоставимо со всеми типами САУ 155мм с длиной ствола 52 калибра(в том числе "Богдана").
21.01.2026 13:50 Відповісти
А ми не можемо скопіювати ср@ний шахед - "...у нас свій шлях" (с) бабаюля. "Ми пайдьом другім путьом" (с) члєнін. І так - по колу
21.01.2026 15:34 Відповісти
А раптом іранські бабаї образяться, що ми скопіювали їхній шахед... )))
21.01.2026 18:30 Відповісти
В что мы смогли скопировать? *****?
21.01.2026 19:24 Відповісти
Пора вже і нам копіювати ЯЗ
22.01.2026 07:09 Відповісти
якомусь ухилянту-експерду дали склепати ІПсО - статтю і він у ній порівняв прутень з пальцем.
Непереконливі аргументи, насмикані факти - до всранського - в штурмрвики - на перекваліфікацію
22.01.2026 10:52 Відповісти
Ну так у курській губернії їх, без палива, і залишив геніальний лідор разом з сирком. Вхяди, скопіювали. Там щей і західні образчики техніки залашили.
23.01.2026 00:21 Відповісти
 
 