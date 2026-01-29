Оккупанты ночью атаковали Днепропетровщину: на Синельниковщине двое раненых, один из них в тяжелом состоняии. ФОТОрепортаж
Российские войска наносили удары по населенным пунктам Днепропетровской области, в результате чего пострадали люди.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
Агрессор применил по Никопольщине РСЗО "Град". Ударил по Червоногригоровской громаде.
Синельниковский район
Под ударом оказалась и Николаевская громада Синельниковского района, по которой российская армия нанесла удар беспилотниками.
Отмечается, что пострадали два человека:
- 43-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии,
- 33-летний – на амбулаторном лечении.
Загорелись дом культуры и автомобиль.
Другие районы
- Вражеский БПЛА атаковал и другие территории. В Богдановской громаде Павлоградского района горели автомобили.
- В Песчанской громаде Самаровского – здание кафе.
- В Кривом Роге повреждены одноэтажное здание и 2 легковых автомобиля.
Последствия атаки
В ГСЧС Украины показали последствия вражеских обстрелов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль