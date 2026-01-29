Оккупанты ночью атаковали Днепропетровщину: на Синельниковщине двое раненых, один из них в тяжелом состоняии. ФОТОрепортаж

Российские войска наносили удары по населенным пунктам Днепропетровской области, в результате чего пострадали люди.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

Агрессор применил по Никопольщине РСЗО "Град". Ударил по Червоногригоровской громаде.

Синельниковский район

Под ударом оказалась и Николаевская громада Синельниковского района, по которой российская армия нанесла удар беспилотниками.

Отмечается, что пострадали два человека:

  • 43-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии,
  • 33-летний – на амбулаторном лечении.

Загорелись дом культуры и автомобиль.

Последствия атаки

В ГСЧС Украины показали последствия вражеских обстрелов.

Обстріли Дніпропетровщини
