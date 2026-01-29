Окупанти вночі атакували Дніпропетровщину: на Синельниківщині двоє поранених, один з них - важкий. ФОТОрепортаж
Російські війська завдавали ударів по населених пунктах Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали люди.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
Агресор застосував по Нікопольщині РСЗВ "Град". Гатив по Червоногригорівській громаді.
Синельниківський район
Під ударом була і Миколаївська громада Синельниківського району, по якій російська армія влучила безпілотниками.
Зазначається, що постраждали двоє людей:
- 43-річний чоловік госпіталізований у важкому стані,
- 33-річний – на амбулаторному лікуванні.
Зайнялися будинок культури та авто.
Інші райони
- Ворожий БпЛА атакував і інші території. У Богданівській громаді Павлоградського району горіли автівки.
- У Піщанській громаді Самарівського – будівля кав'ярні.
- У Кривому Розі пошкоджені одноповерхова будівля та 2 легкові машини.
Наслідки атаки
У ДСНС України показали наслідки ворожих обстрілів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль