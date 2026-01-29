Окупанти вночі атакували Дніпропетровщину: на Синельниківщині двоє поранених, один з них - важкий. ФОТОрепортаж

Російські війська завдавали ударів по населених пунктах Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали люди.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нікопольський район

Агресор застосував по Нікопольщині РСЗВ "Град". Гатив по Червоногригорівській громаді.

Синельниківський район

Під ударом була і Миколаївська громада Синельниківського району, по якій російська армія влучила безпілотниками.

Також дивіться: Під ударами РФ перебували чотири райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, інфраструктуру та підприємство. ФОТОрепортаж

Зазначається, що постраждали двоє людей:

43-річний чоловік госпіталізований у важкому стані,

33-річний – на амбулаторному лікуванні.

Зайнялися будинок культури та авто.

Також дивіться: Ворожі обстріли Дніпропетровщини: у Нікополі поранена жінка. ФОТОрепортаж

Інші райони

Ворожий БпЛА атакував і інші території. У Богданівській громаді Павлоградського району горіли автівки.

У Піщанській громаді Самарівського – будівля кав'ярні.

У Кривому Розі пошкоджені одноповерхова будівля та 2 легкові машини.

Також дивіться: Атаки по Дніпропетровщині: загинув чоловік, постраждали дитина та жінка. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки

У ДСНС України показали наслідки ворожих обстрілів.











