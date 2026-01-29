Окупанти вночі атакували Дніпропетровщину: на Синельниківщині двоє поранених, один з них - важкий. ФОТОрепортаж

Російські війська завдавали ударів по населених пунктах Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали люди.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

Агресор застосував по Нікопольщині РСЗВ "Град". Гатив по Червоногригорівській громаді.

Синельниківський район

Під ударом була і Миколаївська громада Синельниківського району, по якій російська армія влучила безпілотниками.

Зазначається, що постраждали двоє людей:

  • 43-річний чоловік госпіталізований у важкому стані,
  • 33-річний – на амбулаторному лікуванні.

Зайнялися будинок культури та авто.

Інші райони

Наслідки атаки

У ДСНС України показали наслідки ворожих обстрілів.

Обстріли Дніпропетровщини
Дніпропетровська область Нікопольський район Синельниківський район
