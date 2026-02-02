Россияне обстреляли Днепропетровскую область с БПЛА, КАБами и артиллерией: один человек погиб, двое ранены
Вечером 2 февраля российские войска вновь нанесли массированные удары по Днепропетровской области, применив беспилотники, управляемые авиабомбы и артиллерию. Есть погибший и раненые, зафиксированы многочисленные разрушения.
О ситуации рассказал глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Враг снова нанес удары БПЛА по Терновке Павлоградского района. Повреждено предприятие.
Синельниковщина
- Беспилотниками и КАБ противник нанес удар по Синельниковщине. Громко было в Васильковской, Раздорской и Славянской громадах.
- К сожалению, погиб 67-летний мужчина. Искренние соболезнования родным.
- 6 частных домов повреждены. Еще один загорелся, как и гараж с автомобилем. Повреждена также транспортная инфраструктура.
Никопольщина
- На Никопольщину российская армия направляла FPV-дроны и артиллерию. Ударила по самому Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригоровской, Мировской громадам.
- Пострадали два человека. 52-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Женщина 46 лет будет лечиться амбулаторно.
- Повреждены предприятие, 11 частных домов, 4 хозяйственные постройки, 5 машин, гаражи, линии электропередач, газопровод.
Криворожский район
- Под атакой вражеских беспилотников оказалась и Зеленодольская громада Криворожского района.
- Загорелось неэксплуатируемое здание. Еще одна машина и автомобили повреждены.
