Обстріли Дніпропетровщини
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з БпЛА, КАБами й артилерією: одна людина загинула, двох поранено

Увечері 2 лютого російські війська знову завдали масованих ударів по Дніпропетровській області, застосувавши безпілотники, керовані авіабомби та артилерію. Є загиблий і поранені, зафіксовано численні руйнування.

Про ситуацію розповів голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Ворог знову завдав ударів БпЛА по Тернівці Павлоградського району. Пошкоджене підприємство.

Синельниківщина

  • Безпілотниками та КАБ противник поцілив по Синельниківщині. Гучно було у Васильківській, Роздорській та Слов'янській громадах.
  • На жаль, загинув 67-річний чоловік. Щирі співчуття рідним.
  • 6 приватних будинків побиті. Ще один зайнявся, як і гараж з автівкою. Понівечена також транспортна інфраструктура.

Нікопольщина

  • На Нікопольщину російська армія спрямовувала FPV-дрони та артилерію. Влучила по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах.
  • Постраждали двоє людей. 52-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. Жінка 46 років лікуватиметься амбулаторно.
  • Пошкоджені підприємство, 11 приватних осель, 4 господарські споруди, 5 машин, гаражі, лінії електропередач, газогін.

Криворізький район

  • Під атакою ворожих безпілотників була і Зеленодольська громада Криворізького району.
  • Зайнялася будівля, що не експлуатується. Ще одна та авто побиті.

Обстріли Дніпропетровської області: пошкоджені будинки, підприємства й інфраструктура
Дніпропетровська область, Тернівка
