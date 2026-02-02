Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з БпЛА, КАБами й артилерією: одна людина загинула, двох поранено
Увечері 2 лютого російські війська знову завдали масованих ударів по Дніпропетровській області, застосувавши безпілотники, керовані авіабомби та артилерію. Є загиблий і поранені, зафіксовано численні руйнування.
Про ситуацію розповів голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Ворог знову завдав ударів БпЛА по Тернівці Павлоградського району. Пошкоджене підприємство.
Синельниківщина
- Безпілотниками та КАБ противник поцілив по Синельниківщині. Гучно було у Васильківській, Роздорській та Слов'янській громадах.
- На жаль, загинув 67-річний чоловік. Щирі співчуття рідним.
- 6 приватних будинків побиті. Ще один зайнявся, як і гараж з автівкою. Понівечена також транспортна інфраструктура.
Нікопольщина
- На Нікопольщину російська армія спрямовувала FPV-дрони та артилерію. Влучила по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах.
- Постраждали двоє людей. 52-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. Жінка 46 років лікуватиметься амбулаторно.
- Пошкоджені підприємство, 11 приватних осель, 4 господарські споруди, 5 машин, гаражі, лінії електропередач, газогін.
Криворізький район
- Під атакою ворожих безпілотників була і Зеленодольська громада Криворізького району.
- Зайнялася будівля, що не експлуатується. Ще одна та авто побиті.
