Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з БпЛА, КАБами й артилерією: одна людина загинула, двох поранено

Увечері 2 лютого російські війська знову завдали масованих ударів по Дніпропетровській області, застосувавши безпілотники, керовані авіабомби та артилерію. Є загиблий і поранені, зафіксовано численні руйнування.

Про ситуацію розповів голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Ворог знову завдав ударів БпЛА по Тернівці Павлоградського району. Пошкоджене підприємство.

Синельниківщина

Безпілотниками та КАБ противник поцілив по Синельниківщині. Гучно було у Васильківській, Роздорській та Слов'янській громадах.

На жаль, загинув 67-річний чоловік. Щирі співчуття рідним.

6 приватних будинків побиті. Ще один зайнявся, як і гараж з автівкою. Понівечена також транспортна інфраструктура.

Нікопольщина

На Нікопольщину російська армія спрямовувала FPV-дрони та артилерію. Влучила по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах.

Постраждали двоє людей. 52-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. Жінка 46 років лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені підприємство, 11 приватних осель, 4 господарські споруди, 5 машин, гаражі, лінії електропередач, газогін.

Криворізький район

Під атакою ворожих безпілотників була і Зеленодольська громада Криворізького району.

Зайнялася будівля, що не експлуатується. Ще одна та авто побиті.














