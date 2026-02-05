В Запорожье саперы обезвредили российский дрон "Молния", запутавшийся в электропроводах

Саперы в Запорожье обезвредили российский дрон "Молния", который запутался в высоковольтных проводах над дорогой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Полиции Запорожской области.

Дрон мог нести взрывчатку

Беспилотник не взорвался, однако представлял серьезную угрозу для населения. Правоохранители пояснили, что такие дроны могут нести от трех до десяти килограммов взрывчатки. Их боевая часть содержит значительное количество поражающих элементов.

Чтобы избежать опасности, патрульная полиция временно перекрыла движение транспорта вблизи места происшествия. Взрывотехники полиции и пиротехники ГСЧС провели разминирование и нейтрализовали угрозу.

"Чтобы обезопасить граждан от вероятного взрыва, сотрудники полиции ограничили движение транспорта и провели все необходимые меры", – отметили в ведомстве.

Ранее мы сообщали

Накануне оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Запорожье. В результате атаки три человека погибли, 11 - получили ранения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Войска РФ нанесли 11 авиационных ударов по Орехову, Долинке, Чаривному, Новому Полю, Любицкому, Братскому, Верхней Терсе.

466 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Балабино, Терновку, Разумовку, Таврическое, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Солодкое, Доброполье, Преображенку.

6 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Зеленое и Святопетровку.

307 артиллерийских ударов пришлось по Степногорску, Приморскому, Степовому, Павловке, Малым Щербакам, Гуляйполю, Зализнычному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорье, Дорожнянке, Варваровке, Зеленом, Солодком, Доброполье, Преображенке.

