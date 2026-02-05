У Запоріжжі сапери знешкодили російський дрон "Молнія", який заплутався в електродротах

Сапери у Запоріжжі знешкодили російський дрон "Молнія", який заплутався у високовольтних дротах над дорогою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Поліції Запорізької області.

Дрон міг нести вибухівку

Безпілотник не здетонував, проте становив серйозну загрозу для населення. Правоохоронці пояснили, що такі дрони можуть нести від трьох до десяти кілограмів вибухівки. Їхня бойова частина містить значну кількість уражаючих елементів.

Щоб уникнути небезпеки, патрульна поліція тимчасово перекрила рух транспорту поблизу місця події. Вибухотехніки поліції та піротехніки ДСНС провели розмінування і нейтралізували загрозу.

"Аби убезпечити громадян від ймовірного вибуху, працівники поліції обмежили рух транспорту та провели всі необхідні заходи", – зазначили у відомстві.

Раніше ми повідомляли

Напередодні окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів на Запоріжжі. У результаті атаки три людини загинули, 11 - зазнали поранень.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 11 авіаційних ударів по Оріхову, Долинці, Чарівному, Новому Полю, Любицькому, Братському, Верхній Терсі.

466 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Балабине, Тернівку, Розумівку, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Солодке, Добропілля, Преображенку.

6 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Зелене та Святопетрівку.

307 артилерійських ударів прийшлося по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Дорожнянці, Варварівці, Зеленому, Солодкому, Добропіллю, Преображенці.

