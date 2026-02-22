Оккупанты атаковали 12 населенных пунктов Харьковщины: шесть человек пострадали. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 12 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие
Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 6 человек:
- в с. Васильев Хутор Чугуевской громады пострадал 51-летний мужчина;
- в с. Артильное Лозовской громады подверглись стрессу 63-летний и 61-летний мужчины и женщины 63, 36, 57 лет.
Также в сел. Малиновка обнаружили останки тела погибшего в результате обстрела 20 февраля.
Чем били оккупанты?
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 2 БПЛА типа "Герань-2";
- 2 БПЛА типа "Ланцет";
- 2 БПЛА типа "Молния";
- 3 fpv-дрона;
- 30 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждения
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе поврежден автомобиль (с. Клинова-Новоселовка);
- в Купянском районе поврежден частный дом (с. Михайловка);
- в Изюмском районе повреждены электросети (с. Оскол), автомобиль (с. Чернобаевка);
- в Лозовском районе повреждены 2 частных дома (с. Артильное), хозяйственная постройка (с. Слободское).
Последствия обстрелов
