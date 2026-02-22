Оккупанты атаковали 12 населенных пунктов Харьковщины: шесть человек пострадали. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 12 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пострадавшие

Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 6 человек:

в с. Васильев Хутор Чугуевской громады пострадал 51-летний мужчина;

в с. Артильное Лозовской громады подверглись стрессу 63-летний и 61-летний мужчины и женщины 63, 36, 57 лет.

Смотрите также: Пятеро человек пострадали в результате удара российского БПЛА по селу на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Также в сел. Малиновка обнаружили останки тела погибшего в результате обстрела 20 февраля.

Чем били оккупанты?

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

2 БПЛА типа "Герань-2";

2 БПЛА типа "Ланцет";

2 БПЛА типа "Молния";

3 fpv-дрона;

30 БПЛА (тип устанавливается).

Читайте также: Российский дрон попал в центр Чугуева: повреждены больница и многоэтажка

Повреждения

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Богодуховском районе поврежден автомобиль (с. Клинова-Новоселовка);

в Купянском районе поврежден частный дом (с. Михайловка);

в Изюмском районе повреждены электросети (с. Оскол), автомобиль (с. Чернобаевка);

в Лозовском районе повреждены 2 частных дома (с. Артильное), хозяйственная постройка (с. Слободское).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Харьковщине: двое полицейских погибли во время эвакуации, в Малиновке из-под завалов извлекли тела 3 человек. ФОТО

Последствия обстрелов

















