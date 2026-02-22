РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12255 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Харьковщина
509 0

Оккупанты атаковали 12 населенных пунктов Харьковщины: шесть человек пострадали. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 12 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пострадавшие

Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 6 человек:

  • в с. Васильев Хутор Чугуевской громады пострадал 51-летний мужчина;
  • в с. Артильное Лозовской громады подверглись стрессу 63-летний и 61-летний мужчины и женщины 63, 36, 57 лет.

Смотрите также: Пятеро человек пострадали в результате удара российского БПЛА по селу на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Также в сел. Малиновка обнаружили останки тела погибшего в результате обстрела 20 февраля.

Чем били оккупанты?

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 2 БПЛА типа "Герань-2";
  • 2 БПЛА типа "Ланцет";
  • 2 БПЛА типа "Молния";
  • 3 fpv-дрона;
  • 30 БПЛА (тип устанавливается).

Читайте также: Российский дрон попал в центр Чугуева: повреждены больница и многоэтажка

Повреждения

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Богодуховском районе поврежден автомобиль (с. Клинова-Новоселовка);
  • в Купянском районе поврежден частный дом (с. Михайловка);
  • в Изюмском районе повреждены электросети (с. Оскол), автомобиль (с. Чернобаевка);
  • в Лозовском районе повреждены 2 частных дома (с. Артильное), хозяйственная постройка (с. Слободское).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Харьковщине: двое полицейских погибли во время эвакуации, в Малиновке из-под завалов извлекли тела 3 человек. ФОТО

Последствия обстрелов

Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области

Автор: 

обстрел (32894) Харьковская область (2726) Лозовский район (47) Чугуевский район (388) Артельное (2) Васильев Хутор (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 