Окупанти атакували 12 населених пунктів Харківщини: шестеро постраждалих. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалі
Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали 6 людей:
- у с. Василів Хутір Чугуївської громади постраждав 51-річний чоловік;
- у с. Артільне Лозівської громади зазнали стресу 63-річний і 61-річний чоловіки та жінки 63, 36, 57 років.
Також у сел. Малинівка виявили рештки тіла загиблого внаслідок обстрілу 20 лютого.
Чим били окупанти?
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 2 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 БпЛА типу "Ланцет";
- 2 БпЛА типу "Молнія";
- 3 fpv-дрони;
- 30 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкодження
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Клинова-Новоселівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Михайлівка);
- в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Оскіл), автомобіль (с. Чорнобаївка);
- у Лозівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Артільне), господарську споруду (с. Слобідське).
Наслідки обстрілів
