УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12285 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Харківщини
509 0

Окупанти атакували 12 населених пунктів Харківщини: шестеро постраждалих. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Постраждалі

Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали 6 людей:

  • у с. Василів Хутір Чугуївської громади постраждав 51-річний чоловік;
  • у с. Артільне Лозівської громади зазнали стресу 63-річний і 61-річний чоловіки та жінки 63, 36, 57 років.

Дивіться також: П’ятеро людей постраждали внаслідок удару російського БпЛА по селу на Харківщині. ФОТОрепортаж

Також у сел. Малинівка виявили рештки тіла загиблого внаслідок обстрілу 20 лютого.

Чим били окупанти?

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 БпЛА типу "Герань-2";
  • 2 БпЛА типу "Ланцет";
  • 2 БпЛА типу "Молнія";
  • 3 fpv-дрони;
  • 30 БпЛА (тип встановлюється).

Також читайте: Російський дрон поцілив у центр Чугуєва: пошкоджено лікарню та багатоповерхівку

Пошкодження

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Клинова-Новоселівка);
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Михайлівка);
  • в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Оскіл), автомобіль (с. Чорнобаївка);
  • у Лозівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Артільне), господарську споруду (с. Слобідське).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: двоє поліцейських загинули під час евакуації, у Малинівці з-під завалів дістали тіла 3 людей. ФОТО

Наслідки обстрілів

Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини

Автор: 

обстріл (34237) Харківська область (2774) Лозівський район (48) Чугуївський район (392) Артільне (2) Василів Хутір (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 