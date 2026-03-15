За сутки на фронте произошло 144 боевых столкновения: больше всего вражеских атак отражено на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб. КАРТА

В целом за прошедшие сутки, 14 марта 2026 года, на фронте было зафиксировано 144 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Как отмечается, вчера противник нанес один ракетный удар, применив 68 ракет, 105 авиационных ударов, сбросив 282 управляемые авиабомбы. Кроме того, он применил 9222 дрона-камикадзе и осуществил 3632 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 62 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Днепровской области: Писанке; в Запорожской области: Воздвижеское, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Самийловка, Васильевское, Чаривное, Долинка, Таврическое, Веселянка, Запорожье; а также во Львове и Ольговке в Херсонской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по трем районам сосредоточения живой силы и техники, а также по двум другим важным объектам противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 740 человек. Также враг потерял четыре танка, боевую бронированную машину, 17 артиллерийских систем, 1984 беспилотных летательных аппарата, 65 ракет, один катер (подтвержден результат предыдущих поражений), 110 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники.

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Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения, противник осуществил 110 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – с применением РСЗО. Нанес три авиаудара с применением девяти КАБ.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенных пунктов Волчанские Хутора, Фиголовка и Волчанск.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в направлении населенных пунктов Куриловка и Петропавловка.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дробишевого, Ставок и Лимана.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили десять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Ризниковки, Ямполя, Платоновки, Дроновки и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг совершил три атаки в районах Никифоровки и Новомаркового.

"На Константиновском направлении враг совершил 28 атак вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Клебан-Бика, Плещиевки, Русина Яра и Софиевки", — говорится в сообщении.

На Покровском направлении наши защитники остановили 20 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Мирноград, Удачное, Новопавловка.

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Обстановка на Юге

Генштаб также сообщает, что на Александровском направлении противник атаковал шесть раз в районах Александрограда, Злагоды и Доброполья.

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Зализнычного, Варваровки, Зеленого, Чаривного, Гуляйпольского и Мирного.

На Ореховском направлении враг трижды пытался укрепить свои позиции вблизи Щербаков, Степногорска и Павловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки наши защитники трижды останавливали врага.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.