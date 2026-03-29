Российские атаки на Харьковщину: шестеро пострадавших, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки российские удары пришлись на девять населенных пунктов Харьковской области. Под обстрелом врага оказались Богодуховский, Изюмский и Купянский районы.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие
Отмечается, что в результате обстрелов пострадали 6 человек.
- В с. Лютовка Золочевской громады пострадал 62-летний мужчина.
- В с. Мирное Шевченковской громады получила ранения 89-летняя женщина.
- В с. Шипуватое Великобурлукской громады пострадали мужчины 32, 42 и 67 лет.
- В с. Ивановка Барвинковской громады перенесла острую реакцию на стресс 56-летняя женщина.
Также медики оказали помощь 68-летнему мужчине, который 24 марта получил травмы в результате обстрела в пгт. Купянск-Вузловой Купянской громады.
Чем стреляли россияне
Сообщается, что враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:
- 8 БПЛА;
- 4 БПЛА типа "Герань-2";
- 2 FPV-дрона;
- 20 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждения
В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе поврежден автомобиль (с. Лютовка);
- в Купянском районе повреждены 2 частных дома (с. Смоловка), частный дом (с. Мирное), автомобиль (с. Стецковка);
- в Изюмском районе повреждены 18 частных домов, 3 хозяйственные постройки, 3 автомобиля (с. Оскол), 4 частных дома, автомобиль (с. Андреевка), хозяйственная постройка, автомобиль (с. Ивановка);
- в Берестинском районе повреждены 3 частных дома (с. Новая Парафиевка).
Последствия обстрелов
Последствия российских атак на область показали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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