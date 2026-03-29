Російськи атаки на Харківщину: шестеро постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби російських ударів зазнали дев’ять населених пунктів Харківської області. Під вогнем ворога перебували Богодухівський, Ізюмський та Куп’янський райони.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалі
Зазначається, що внаслідок обстрілів постраждали 6 людей.
- У с. Лютівка Золочівської громади постраждав 62-річний чоловік.
- У с. Мирне Шевченківської громади зазнала поранень 89-річна жінка.
- У с. Шипувате Великобурлуцької громади постраждали чоловіки 32, 42 і 67 років.
- У с. Іванівка Барвінківської громади зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка.
Також медики надали допомогу 68-річному чоловіку, який 24 березня зазнав травм внаслідок обстрілу в сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади.
Чим били росіяни
Повідомляється, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 8 КАБів;
- 4 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 fpv-дрони;
- 20 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкодження
Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Лютівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Смолівка), приватний будинок (с. Мирне), автомобіль (с. Стецьківка);
- в Ізюмському районі пошкоджено 18 приватних будинків, 3 господарчі споруди, 3 автомобілі (с. Оскіл), 4 приватні будинки, автомобіль (с. Андріївка), господарчу споруду, автомобіль (с. Іванівка);
- у Берестинському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Нова Парафіївка).
Наслідки обстрілів
Наслідки російських атак на область показали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
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