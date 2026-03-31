Сутки на Донетчине: под ударами РФ три района, 6 раненых, значительные разрушения. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 30 марта, войска РФ интенсивно обстреливали 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

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Покровский район

Как отмечается, в Доброполье ранен человек.

Краматорский район

По данным ОГА, в Николаевке повреждены 2 многоэтажки и 3 частных дома; в Никоноровке повреждены 26 частных домов, в Карповке — дом и хозяйственные постройки. В Славянске ранены 4 человека, повреждены 22 частных дома и автомобиль. В Краматорске повреждены торговая точка и линия электропередач. В Андреевке повреждены автомобиль и хозяйственные постройки. В Дружковке ранен человек, повреждены 2 многоэтажки.

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Бахмутский район

В Резниківке Северской громады повреждены частные дома.

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.











Что предшествовало?

30 марта российские оккупанты нанесли удар по Славянску в Донецкой области КАБами, в результате чего был поврежден единственный роддом области.

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