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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: под ударами РФ три района, 6 раненых, значительные разрушения. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 30 марта, войска РФ интенсивно обстреливали 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

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Покровский район

Как отмечается, в Доброполье ранен человек.

Краматорский район

По данным ОГА, в Николаевке повреждены 2 многоэтажки и 3 частных дома; в Никоноровке повреждены 26 частных домов, в Карповке — дом и хозяйственные постройки. В Славянске ранены 4 человека, повреждены 22 частных дома и автомобиль. В Краматорске повреждены торговая точка и линия электропередач. В Андреевке повреждены автомобиль и хозяйственные постройки. В Дружковке ранен человек, повреждены 2 многоэтажки.

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Бахмутский район

В Резниківке Северской громады повреждены частные дома.

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Обстрел Донецкой области
Обстрел Донецкой области
Обстрел Донецкой области
Обстрел Донецкой области
Обстрел Донецкой области

Что предшествовало?

30 марта российские оккупанты нанесли удар по Славянску в Донецкой области КАБами, в результате чего был поврежден единственный роддом области.

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Автор: 

Краматорськ (2509) Донецкая область (12587) Краматорский район (1316) Дружковка (183) Славянск (2753)
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