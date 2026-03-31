Доба на Донеччині: під ударами РФ три райони, 6 поранених, є значні руйнування. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 30 березня, війська РФ інтенсивно обстрілювали 3 райони Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Покровський район

Як зазначається, у Добропіллі поранено людину.

Краматорський район

За даними ОВА, у Миколаївці пошкоджено 2 багатоповерхівки і 3 приватні будинки; у Никонорівці пошкоджено 26 приватних будинків, у Карпівці - будинок і господарчі споруди. У Слов'янську поранено 4 людини, пошкоджено 22 приватні будинки та автівку. У Краматорську пошкоджено торгову точку та лінію електропередач. В Андріївці пошкоджено автівку і господарчі споруди. У Дружківці поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки.

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Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини.











Що передувало?

30 березня російські окупанти вдарили по Слов'янську на Донеччині КАБами, внаслідок чого пошкоджено єдиний пологовий будинок області.

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