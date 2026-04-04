Зеленский и Вселенский Патриарх Варфоломей обсудили судьбы украинских детей, поддержку Украины и достижение мира. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Стамбуле с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщает Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, Зеленский поздравил Его Святейшество с наступающей Пасхой и поблагодарил за поддержку и постоянные молитвы за Украину и украинцев. Владимир Зеленский выразил отдельную благодарность за поддержку семей украинских военных и инициативу "Тепло для Украины", которая обеспечивает энергетическое оборудование для пострадавших регионов.

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Судьбы украинских детей

Так, одной из основных тем обсуждения во время встречи были судьбы украинских детей и то, что им приходится переживать из-за российской агрессии. Вселенский Патриарх Варфоломей подчеркнул, что он постоянно молится за всех украинских детей, в частности за тех, кого похитила Россия, и за всех украинцев, которых россияне удерживают в плену.

Переговорный процесс

Также президент проинформировал о переговорном процессе для достижения достойного мира, в частности - о контактах с американской командой.

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Развитие Церкви в Украине

Кроме того, во время встречи обсудили развитие Церкви в Украине.

Вселенский Патриарх Варфоломей выразил соболезнования в связи со смертью Почетного Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета.

Зеленский пригласил Его Святейшество приехать в Украину с визитом и отметил, что именно в этом году наша страна будет отмечать 35-летие восстановления Независимости.

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Вселенский Патриарх Варфоломей поблагодарил за приглашение и добавил, что в этом году исполняется и 35 лет с начала его патриаршего служения. По его словам, эти две даты можно было бы объединить для совместного празднования.