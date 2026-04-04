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Новини Фото Візит Зеленського до Туреччини
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Зеленський і Вселенський Патріарх Варфоломій обговорили долі український дітей, підтримку України та досягнення миру. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський у Стамбулі провів зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.

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Володимир Зеленський зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм

Як зазначається, Зеленський привітав Його Всесвятість із прийдешнім Великоднем і подякував за підтримку та постійні молитви за Україну й українців. Володимир Зеленський висловив окрему вдячність за підтримку родин українських військових та ініціативи "Тепло для України", яка забезпечує енергетичне обладнання для постраждалих регіонів.

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Долі українських дітей

Так, однією з основних тем обговорення під час зустрічі були долі українських дітей і те, що вони змушені переживати через російську агресію. Вселенський Патріарх Варфоломій наголосив, що він постійно молиться за всіх українських дітей, зокрема за тих, яких викрала Росія, і за всіх українців, яких росіяни утримують у полоні.

Володимир Зеленський зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм

Переговорний процес

Також президент поінформував про переговорний процес для досягнення достойного миру, зокрема про контакти з американською командою.

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Розвиток церкви в Україні

Крім того, під час зустрічі обговорили розвиток церкви в Україні.

Володимир Зеленський зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм

Вселенський Патріарх Варфоломій висловив співчуття у звʼязку зі смертю Почесного Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

Зеленський запросив Його Всесвятість приїхати до України з візитом і зазначив, що саме цього року наша країна відзначатиме 35 років відновлення незалежності.

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Вселенський Патріарх Варфоломій подякував за запрошення й додав, що цьогоріч виповнюється і 35 років з початку його патріаршого служіння. За його словами, ці дві дати можна було б обʼєднати для відзначення разом.

Володимир Зеленський зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм

Автор: 

Варфоломій (214) Зеленський Володимир (28319)
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Топ коментарі
+23
Про Термос хоч пожартував Бздюх?
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04.04.2026 21:15 Відповісти
+9
Цікаво, чи згадує воно, хоч колись, про долю дітей з Бучі, Ірпеня, Ягідного і т.д....................? І через якого саме обдолбаного хрипатого ублюдка їх спіткала така страшна доля!?!?!?!?!?!? Але зебидло вже давно забило на долю тих дітей і далі ржуть і підтримують отой вирок Україні!
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04.04.2026 21:21 Відповісти
+4
Минулий папа римський після такого візиту пішов до начальства .
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04.04.2026 21:19 Відповісти

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