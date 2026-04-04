Зеленський і Вселенський Патріарх Варфоломій обговорили долі український дітей, підтримку України та досягнення миру. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський у Стамбулі провів зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.
Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Зеленський привітав Його Всесвятість із прийдешнім Великоднем і подякував за підтримку та постійні молитви за Україну й українців. Володимир Зеленський висловив окрему вдячність за підтримку родин українських військових та ініціативи "Тепло для України", яка забезпечує енергетичне обладнання для постраждалих регіонів.
Долі українських дітей
Так, однією з основних тем обговорення під час зустрічі були долі українських дітей і те, що вони змушені переживати через російську агресію. Вселенський Патріарх Варфоломій наголосив, що він постійно молиться за всіх українських дітей, зокрема за тих, яких викрала Росія, і за всіх українців, яких росіяни утримують у полоні.
Переговорний процес
Також президент поінформував про переговорний процес для досягнення достойного миру, зокрема про контакти з американською командою.
Розвиток церкви в Україні
Крім того, під час зустрічі обговорили розвиток церкви в Україні.
Вселенський Патріарх Варфоломій висловив співчуття у звʼязку зі смертю Почесного Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.
Зеленський запросив Його Всесвятість приїхати до України з візитом і зазначив, що саме цього року наша країна відзначатиме 35 років відновлення незалежності.
Вселенський Патріарх Варфоломій подякував за запрошення й додав, що цьогоріч виповнюється і 35 років з початку його патріаршого служіння. За його словами, ці дві дати можна було б обʼєднати для відзначення разом.
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