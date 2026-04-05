Умер ветеран крымскотатарского движения Асан Джемилев - старший брат Мустафы Джемилева. ФОТО
Во временно оккупированном Бахчисарае на 89-м году жизни скончался ветеран крымскотатарского национального движения Асан Джемилев - брат лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Меджлис крымскотатарского народа сообщает в Facebook.
Подробности
"4 апреля 2026 года в Бахчисарае, на 89-м году жизни, ушел в вечность Асан Джемилев - человек великого достоинства, силы духа и преданности своему народу. Он принадлежал к поколению, которое, несмотря на изгнание, репрессии и годы борьбы, не сломилось и сохранило веру в возвращение на родную землю", - говорится в сообщении.
Как отмечается, его жизненный путь неразрывно связан с борьбой крымскотатарского народа за свои права, честь и будущее. Он был старшим братом лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.
"Эта утрата - болезненная для всего крымскотатарского народа. В то время, когда Крым снова находится под оккупацией, мы особенно остро ощущаем цену каждой жизни, посвященной борьбе за свободу", - подчеркнули в Меджлисе.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что утром 15 октября представители российских силовых органов оккупационной администрации провели обыски в нескольких домах крымскотатарских женщин. Были задержаны жена политзаключенного Ремзи Ниметулаева - многодетная мать Эсма Ниметулаева, воспитательница детского сада Насиба Саидова, Эльвиза Алиева и Февзие Османова. Всех их доставили в Управление ФСБ РФ в городе Симферополь.
- Впоследствии четырех задержанных крымских татарок "суд" в оккупированном Крыму отправил в СИЗО на два месяца.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Лиля БУДЖУРОВА
Когда мы вернемся домой всем народом,
Придется вам вспомнить откуда мы родом,
Придется вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберемся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!
По вашей удобной сговорчивой правде,
Пайками оплаченной верности ради.
По вашей оплеванной внуками вере,
Что можно народы казнить для примера.
Когда мы вернемся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит еще память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел алелую,
Как старшему руку тому поцелуем.
С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!
Когда мы вернемся, все будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.
Когда мы вернемся, земля наша вскрикнет
И духов своих по ущельям окликнет,
Вернет родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.
Мы слезы утрем им, прощенья попросим
И слово дадим, что вовеки не бросим,
По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
Ведь в ней наша память и наша надежда.
Мы в сердце любовь к ней сквозь все проносили!
Не всем этот путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал, мы вернемся,
Все вместе под небом родным соберемся!