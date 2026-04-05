Умер ветеран крымскотатарского движения Асан Джемилев - старший брат Мустафы Джемилева. ФОТО

Во временно оккупированном Бахчисарае на 89-м году жизни скончался ветеран крымскотатарского национального движения Асан Джемилев - брат лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Меджлис крымскотатарского народа сообщает в Facebook.

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"4 апреля 2026 года в Бахчисарае, на 89-м году жизни, ушел в вечность Асан Джемилев - человек великого достоинства, силы духа и преданности своему народу. Он принадлежал к поколению, которое, несмотря на изгнание, репрессии и годы борьбы, не сломилось и сохранило веру в возвращение на родную землю", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, его жизненный путь неразрывно связан с борьбой крымскотатарского народа за свои права, честь и будущее. Он был старшим братом лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

"Эта утрата - болезненная для всего крымскотатарского народа. В то время, когда Крым снова находится под оккупацией, мы особенно остро ощущаем цену каждой жизни, посвященной борьбе за свободу", - подчеркнули в Меджлисе.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что утром 15 октября представители российских силовых органов оккупационной администрации провели обыски в нескольких домах крымскотатарских женщин. Были задержаны жена политзаключенного Ремзи Ниметулаева - многодетная мать Эсма Ниметулаева, воспитательница детского сада Насиба Саидова, Эльвиза Алиева и Февзие Османова. Всех их доставили в Управление ФСБ РФ в городе Симферополь.

Впоследствии четырех задержанных крымских татарок "суд" в оккупированном Крыму отправил в СИЗО на два месяца.

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