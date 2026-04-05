Помер ветеран кримськотатарського руху Асан Джемілєв - старший брат Мустафи Джемілєва. ФОТО

У тимчасово окупованому Бахчисараї на 89-му році життя відійшов у вічність ветеран кримськотатарського національного руху Асан Джемілєв - брат лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Меджліс кримськотатарського народу повідомляє у Фейсбуці.

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Подробиці

"4 квітня 2026 року в Бахчисараї, на 89-му році життя, відійшов у вічність Асан Джемілєв - людина великої гідності, сили духу та відданості своєму народові. Він належав до покоління, яке, попри вигнання, репресії та роки боротьби, не зламалося і зберегло віру у повернення на рідну землю", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, його життєвий шлях нерозривно пов’язаний із боротьбою кримськотатарського народу за свої права, честь і майбутнє. Він був старшим братом лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

"Ця втрата - болюча для всього кримськотатарського народу. У час, коли Крим знову перебуває під окупацією, ми особливо гостро відчуваємо ціну кожного життя, присвяченого боротьбі за свободу", - підкреслили у Меджлісі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, вранці 15 жовтня представники російських силових органів окупаційної адміністрації провели обшуки у декількох будинках кримськотатарських жінок. Були затримані дружина політв’язня Ремзі Німетулаєва - багатодітна мати Есма Німетулаєва, викладачка дитячого садка Насіба Саідова, Ельвіза Алієва та Фєвзіє Османова. Усіх їх доправили до Управління ФСБ РФ у місті Сімферополь.

Згодом чотирьох затриманих кримських татарок "суд" в окупованому Криму відправив у СІЗО на два місяці.

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