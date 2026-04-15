Ночной удар РФ по Днепру: повреждены здания двух университетов, есть двое раненых. ФОТОрепортаж

В Днепре в результате российского обстрела в ночь на 15 апреля были повреждены здания двух учебных заведений — Украинского государственного университета науки и технологий и Национального технического университета "Днепровская политехника".

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, передает Цензор.НЕТ.

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Украинский государственный университет науки и технологий

Как отмечается, страна-террорист целенаправленно нанесла удар по учебному заведению в Днепре. Значительные повреждения получил Украинский государственный университет науки и технологий. В результате попадания в здание университета полностью уничтожены конструкции кровли и частично повреждены несущие стены и перегородки студенческого общежития.

Также повреждена кровля корпуса НИИ ПДАБА ориентировочной площадью 1500 м². Взрывной волной выбиты окна и двери на площади примерно 2500 м².

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"Днепровская политехника"

Кроме того, повреждения получил Национальный технический университет "Днепровская политехника" — повреждены два здания, одно из которых имеет национальное историческое значение, другое — местное. Пострадала материально-техническая база, есть двое раненых.

Отмечается, что, несмотря на это, обучение продолжается, университет ликвидирует последствия.

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Удары РФ по учебным заведениям

"Целенаправленный обстрел университетов – это попытка сорвать обучение, посеять страх и заставить молодежь сомневаться в своем будущем в Украине. Это циничная попытка нанести удар по образованию как основе развития страны", – подчеркнул Лисовой.

Также министр сообщил, что с начала полномасштабного вторжения повреждено или разрушено более 18% учебных заведений.

422 — уничтожены полностью,

более 4 тысяч — получили повреждения.

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В то же время восстановительные работы уже проведены в более чем 1500 учреждениях, в почти 400 — выполнены капитальные ремонты.

Последствия атаки























