Нічний удар РФ по Дніпру: пошкоджено будівлі двох університетів, є двоє поранених. ФОТОрепортаж
У Дніпрі внаслідок російської атаки у ніч на 15 квітня пошкоджено будівлі двох закладів освіти - Українського державного університету науки і технологій та Національного технічного університету "Дніпровська політехніка".
Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, передає Цензор.НЕТ.
Український державний університет науки і технологій
Як зазначається, країна-терорист цілеспрямовано вдарила по закладу освіти в Дніпрі. Значних пошкоджень зазнав Український державний університет науки і технологій. Унаслідок влучання в будівлю університету повністю знищено конструкції покриття та частково пошкоджено несучі стіни і перетинки будинку студентів.
Також пошкоджено покрівлю корпусу ННІ ПДАБА орієнтовною площею 1500 м². Вибуховою хвилею вибито вікна та двері на площі приблизно 2500 м².
"Дніпровська політехніка"
Крім того, пошкоджень зазнав Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" - пошкоджено дві будівлі, одна з яких має національне історичне значення, інша – місцеве. Постраждала матеріально-технічна база, є двоє поранених.
Зазначається, що попри це, навчання триває, університет ліквідовує наслідки.
Удари РФ по закладах освіти
"Цілеспрямований обстріл університетів - це спроба зірвати навчання, посіяти страх і змусити молодь сумніватися у своєму майбутньому в Україні. Це цинічна спроба завдати удару по освіті як основі розвитку країни", - наголосив Лісовий.
Також міністр повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або зруйновано понад 18% закладів освіти.
- 422 - знищено повністю,
- понад 4 тисячі - зазнали пошкоджень.
Водночас відновлювальні роботи вже проведено в понад 1500 закладах, у майже 400 - виконано капітальні ремонти.
Наслідки атаки
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