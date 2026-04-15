Нічний удар РФ по Дніпру: пошкоджено будівлі двох університетів, є двоє поранених. ФОТОрепортаж

У Дніпрі внаслідок російської атаки у ніч на 15 квітня пошкоджено будівлі двох закладів освіти - Українського державного університету науки і технологій та Національного технічного університету "Дніпровська політехніка".

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, передає Цензор.НЕТ.

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Український державний університет науки і технологій

Як зазначається, країна-терорист цілеспрямовано вдарила по закладу освіти в Дніпрі. Значних пошкоджень зазнав Український державний університет науки і технологій. Унаслідок влучання в будівлю університету повністю знищено конструкції покриття та частково пошкоджено несучі стіни і перетинки будинку студентів.

Також пошкоджено покрівлю корпусу ННІ ПДАБА орієнтовною площею 1500 м². Вибуховою хвилею вибито вікна та двері на площі приблизно 2500 м².

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"Дніпровська політехніка"

Крім того, пошкоджень зазнав Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" - пошкоджено дві будівлі, одна з яких має національне історичне значення, інша – місцеве. Постраждала матеріально-технічна база, є двоє поранених.

Зазначається, що попри це, навчання триває, університет ліквідовує наслідки.

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Удари РФ по закладах освіти

"Цілеспрямований обстріл університетів - це спроба зірвати навчання, посіяти страх і змусити молодь сумніватися у своєму майбутньому в Україні. Це цинічна спроба завдати удару по освіті як основі розвитку країни", - наголосив Лісовий.

Також міністр повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або зруйновано понад 18% закладів освіти.

422 - знищено повністю,

понад 4 тисячі - зазнали пошкоджень.

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Водночас відновлювальні роботи вже проведено в понад 1500 закладах, у майже 400 - виконано капітальні ремонти.

Наслідки атаки























