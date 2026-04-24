Последствия удара РФ по Балаклее: двое погибших, ранены двое коммунальщиков. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 24 апреля, около 09:30 вооруженные силы РФ атаковали город Балаклея в Харьковской области, применив четыре ударных беспилотника, предположительно типа "Герань-2", в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Жертвы атаки

Как отмечается, один из БПЛА попал в жилой дом, вызвав пожар. В результате атаки погибла женщина.

Кроме того, в автомобиле недалеко от места попадания погиб мужчина.

Также ранения получили двое работников коммунальной службы - мужчина и женщина.

Повреждения

Сообщается, что в результате атаки повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобили, лицей и т. д.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что утром 24 апреля российские оккупанты атаковали Балаклию. Зафиксировано как минимум три попадания вражеских БПЛА по центральной части города. Сообщалось о погибшем и пострадавших.

