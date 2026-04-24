Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Наслідки удару РФ по Балаклії: двоє загиблих, поранено двох комунальників. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 квітня, близько 09:30 збройні сили РФ атакували м. Балаклія в Харківській області, застосувавши чотири ударні безпілотники, попередньо типу "Герань-2", унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Жертви атаки

Як зазначається, один із БпЛА влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу. Унаслідок атаки загинула жінка.

Крім того, в авто неподалік місця влучання загинув чоловік.

Також поранення дістали двоє працівників комунальної служби - чоловік та жінка.

Пошкодження

Повідомляється, що внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, автомобілі, ліцей тощо.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що зранку 24 квітня російські окупанти атакували Балаклію. Зафіксовано щонайменше три влучання ворожих БпЛА по центральній частині міста. Повідомлялося про загиблу та постраждалих.

Наслідки атаки

Удар РФ по Балаклії
