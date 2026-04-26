Оккупанты 25 раз за сутки обстреляли Донецкую область, 2 гражданских погибли, - ОВА

За прошедшие сутки российские войска 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего погибли двое мирных жителей и еще пятеро получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Жертвы и раненые

По словам главы ОВА, больше всего пострадал Краматорский район.

В Дружковке погиб один человек и еще трое получили ранения.

В Алексеево-Дружковке также погиб один человек.

Кроме того, ранения зафиксированы в Славянске и Краматорске.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: почти 1000 атак, под обстрелом Славянск и Краматорск. ФОТОрепортаж







Масштабы разрушений

В результате обстрелов повреждено значительное количество жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Тетяновке Святогорской громады разрушены частные дома.

В Николаевке повреждены пять многоэтажек, три административных здания, линия электропередач и газопровод.

В ряде населенных пунктов, в частности в Орехуватке, Никоноровке и Райгородке, повреждены частные дома.

Также разрушениям подверглись предприятие в Курицино, жилые дома в Криницах и частный дом в Староварваровке.

В Ризниковке Северской громады поврежден еще один частный дом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пилоты 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали африканского наемника РФ на Покровском направлении. ВИДЕО

За сутки из прифронтовых населенных пунктов эвакуированы 707 человек.

Среди них – 134 ребенка.

Ситуация в области остается напряженной, продолжаются постоянные обстрелы и ликвидация их последствий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До 15 лет приговорен предатель, воевавший против защитников Донетчины, - СБУ