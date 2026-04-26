Оккупанты 25 раз за сутки обстреляли Донецкую область, 2 гражданских погибли, - ОВА
За прошедшие сутки российские войска 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего погибли двое мирных жителей и еще пятеро получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Жертвы и раненые
По словам главы ОВА, больше всего пострадал Краматорский район.
В Дружковке погиб один человек и еще трое получили ранения.
В Алексеево-Дружковке также погиб один человек.
Кроме того, ранения зафиксированы в Славянске и Краматорске.
Масштабы разрушений
В результате обстрелов повреждено значительное количество жилых домов и объектов инфраструктуры.
В Тетяновке Святогорской громады разрушены частные дома.
В Николаевке повреждены пять многоэтажек, три административных здания, линия электропередач и газопровод.
В ряде населенных пунктов, в частности в Орехуватке, Никоноровке и Райгородке, повреждены частные дома.
Также разрушениям подверглись предприятие в Курицино, жилые дома в Криницах и частный дом в Староварваровке.
В Ризниковке Северской громады поврежден еще один частный дом.
За сутки из прифронтовых населенных пунктов эвакуированы 707 человек.
Среди них – 134 ребенка.
Ситуация в области остается напряженной, продолжаются постоянные обстрелы и ликвидация их последствий.
