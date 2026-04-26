Окупанти 25 разів за добу обстріляли Донеччину, 2 цивільних загинули, - ОВА

Російські війська протягом минулої доби 25 разів обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок чого загинули двоє мирних жителів і ще п’ятеро отримали поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Жертви та поранені

За словами очільника ОВА, найбільше постраждав Краматорський район.

У Дружківці загинула одна людина і ще троє отримали поранення.

В Олексієво-Дружківці також загинула одна людина.

Крім того, поранення зафіксовано у Слов’янську та Краматорську.

Масштаби руйнувань

Внаслідок обстрілів пошкоджено значну кількість житлових будинків і об’єктів інфраструктури.

У Тетянівці Святогірської громади зазнали руйнувань приватні будинки.

У Миколаївці пошкоджено п’ять багатоповерхівок, три адміністративні будівлі, лінію електропередач і газогін.

У низці населених пунктів, зокрема Оріхуватці, Никонорівці та Райгородку, пошкоджені приватні будинки.

Також руйнувань зазнали підприємство у Курициному, житлові будинки у Криницях і приватний будинок у Староварварівці.

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено ще один приватний будинок.

За добу з прифронтових населених пунктів евакуйовано 707 людей.

Серед них – 134 дитини.

Ситуація в області залишається напруженою, тривають постійні обстріли та ліквідація їх наслідків.

