Окупанти 25 разів за добу обстріляли Донеччину, 2 цивільних загинули, - ОВА
Російські війська протягом минулої доби 25 разів обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок чого загинули двоє мирних жителів і ще п’ятеро отримали поранення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Жертви та поранені
За словами очільника ОВА, найбільше постраждав Краматорський район.
У Дружківці загинула одна людина і ще троє отримали поранення.
В Олексієво-Дружківці також загинула одна людина.
Крім того, поранення зафіксовано у Слов’янську та Краматорську.
Масштаби руйнувань
Внаслідок обстрілів пошкоджено значну кількість житлових будинків і об’єктів інфраструктури.
У Тетянівці Святогірської громади зазнали руйнувань приватні будинки.
У Миколаївці пошкоджено п’ять багатоповерхівок, три адміністративні будівлі, лінію електропередач і газогін.
У низці населених пунктів, зокрема Оріхуватці, Никонорівці та Райгородку, пошкоджені приватні будинки.
Також руйнувань зазнали підприємство у Курициному, житлові будинки у Криницях і приватний будинок у Староварварівці.
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено ще один приватний будинок.
За добу з прифронтових населених пунктів евакуйовано 707 людей.
Серед них – 134 дитини.
Ситуація в області залишається напруженою, тривають постійні обстріли та ліквідація їх наслідків.
