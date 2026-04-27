Схема по ремонту техники для ВСУ на 576 млн грн: ОГП объявил подозрения 7 фигурантам. ФОТОрепортаж

Правоохранители раскрыли масштабную схему хищения средств, выделенных на ремонт военной техники для Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Офисе генерального прокурора.

Суть схемы

По данным следствия, в 2023–2025 годах действовала организованная группа, которая выводила государственные средства через так называемый "конвертационный центр".

Речь идет о более чем 576 млн грн, которые были переведены в наличные через фиктивные предприятия.

Эти средства выделялись в рамках контрактов на ремонт военной техники для Министерства обороны и Национальной гвардии.

Читайте: Минобороны запустило линию по переработке шин для нужд ВСУ

Как работала схема

Фиктивные поставщики существовали только на бумаге, не имели персонала или производственных мощностей.

Руководителями таких компаний оформляли подставных лиц, в частности с временно оккупированных территорий, а бенефициары часто были вымышленными.

В целом государство направило на соответствующие проекты около 2,5 млрд грн.

Читайте также: Хищение 8,4 млн грн при строительстве жилья для военных: разоблачен директор ООО в Одесской области

Следственные действия

Правоохранители провели более 40 обысков.

В ходе них изъяли наличные деньги, транспорт, технику, печати и документы, подтверждающие деятельность схемы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 30 млн грн потерь на топливе для ВСУ: выдвинуты подозрения должностным лицам МОУ, Генштаба и начальнику КЭЧ

Подозрения и наказания

Подозрение уже получили семь человек.

В настоящее время все они находятся под стражей без права внесения залога.

В прокуратуре не исключают, что количество фигурантов может увеличиться, расследование продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": САП и НАБУ раскрыли преступную схему хищения 32 млн грн в концерне "Укроборонпром"