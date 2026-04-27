Схема по ремонту техники для ВСУ на 576 млн грн: ОГП объявил подозрения 7 фигурантам. ФОТОрепортаж
Правоохранители раскрыли масштабную схему хищения средств, выделенных на ремонт военной техники для Вооруженных сил Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Офисе генерального прокурора.
Суть схемы
По данным следствия, в 2023–2025 годах действовала организованная группа, которая выводила государственные средства через так называемый "конвертационный центр".
Речь идет о более чем 576 млн грн, которые были переведены в наличные через фиктивные предприятия.
Эти средства выделялись в рамках контрактов на ремонт военной техники для Министерства обороны и Национальной гвардии.
Как работала схема
Фиктивные поставщики существовали только на бумаге, не имели персонала или производственных мощностей.
Руководителями таких компаний оформляли подставных лиц, в частности с временно оккупированных территорий, а бенефициары часто были вымышленными.
В целом государство направило на соответствующие проекты около 2,5 млрд грн.
Следственные действия
Правоохранители провели более 40 обысков.
В ходе них изъяли наличные деньги, транспорт, технику, печати и документы, подтверждающие деятельность схемы.
Подозрения и наказания
Подозрение уже получили семь человек.
В настоящее время все они находятся под стражей без права внесения залога.
В прокуратуре не исключают, что количество фигурантов может увеличиться, расследование продолжается.
Фронт і тил одне ціле?
Тоді виникає логічне ПИТАННЯ, а для чого ці держслужбовці, сидять на посадах в Урядовому кварталі , за гроші Українців ??? Регламентом КАМАСУТРИ в КМУ опікуються???