Схема по ремонту техники для ВСУ на 576 млн грн: ОГП объявил подозрения 7 фигурантам. ФОТОрепортаж

Правоохранители раскрыли масштабную схему хищения средств, выделенных на ремонт военной техники для Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Офисе генерального прокурора.

Суть схемы

По данным следствия, в 2023–2025 годах действовала организованная группа, которая выводила государственные средства через так называемый "конвертационный центр".

Речь идет о более чем 576 млн грн, которые были переведены в наличные через фиктивные предприятия.

Эти средства выделялись в рамках контрактов на ремонт военной техники для Министерства обороны и Национальной гвардии.

Как работала схема

Фиктивные поставщики существовали только на бумаге, не имели персонала или производственных мощностей.

Руководителями таких компаний оформляли подставных лиц, в частности с временно оккупированных территорий, а бенефициары часто были вымышленными.

В целом государство направило на соответствующие проекты около 2,5 млрд грн.

Правоохранители раскрыли схему хищения средств оборонной отрасли на сумму более полумиллиарда гривен
Следственные действия

Правоохранители провели более 40 обысков.

В ходе них изъяли наличные деньги, транспорт, технику, печати и документы, подтверждающие деятельность схемы.

Подозрения и наказания

Подозрение уже получили семь человек.

В настоящее время все они находятся под стражей без права внесения залога.

В прокуратуре не исключают, что количество фигурантов может увеличиться, расследование продолжается.

"зелене пограбування" України,руками"зеденого зрадника " в кріслі президента
27.04.2026 14:54 Ответить
Разом до перемоги?
Фронт і тил одне ціле?
27.04.2026 14:59 Ответить
Стісняюсь спитать: а список членів "організованої групи" вже поданий до нагородження "орденами і медалями рф"?
27.04.2026 15:05 Ответить
Скільки ще «незрячих» держслужбовців та «нікчемних» держсекретарів з Урядів гончарука-шмигаля-свириденко, буде БЕЗКАРНО МАРОДЕРИТИ на крові та життях Українців, а усі оті «милованові»-«серлєщі» та їх колеги нічого не будуть ЗНАТИ про млрдні розкрадання, як і Зеленський, РНБОУ, ГПУ, ВРУ, …., з 2020 року???
Тоді виникає логічне ПИТАННЯ, а для чого ці держслужбовці, сидять на посадах в Урядовому кварталі , за гроші Українців ??? Регламентом КАМАСУТРИ в КМУ опікуються???
27.04.2026 15:06 Ответить
коли в нас вже почнуть розстрілювати таких підарів?
27.04.2026 15:34 Ответить
27.04.2026 15:47 Ответить
 
 