Схема на ремонті техніки для ЗСУ на 576 млн грн: ОГП оголосив підозри 7 фігурантам. ФОТОрепортаж
Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання коштів, виділених на ремонт військової техніки для Збройних сил України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в Офісі генерального прокурора.
Суть схеми
За даними слідства, у 2023–2025 роках діяла організована група, яка виводила державні кошти через так званий "конвертаційний центр".
Йдеться про понад 576 млн грн, які були переведені в готівку через фіктивні підприємства.
Ці кошти виділялися в межах контрактів на ремонт військової техніки для Міністерства оборони та Національної гвардії.
Як працювала схема
Фіктивні постачальники існували лише на папері, не мали персоналу чи виробничих потужностей.
Керівниками таких компаній оформлювали підставних осіб, зокрема з тимчасово окупованих територій, а бенефіціари часто були вигаданими.
Загалом держава спрямувала на відповідні проєкти близько 2,5 млрд грн.
Слідчі дії
Правоохоронці провели понад 40 обшуків.
Під час них вилучили готівку, транспорт, техніку, печатки та документи, що підтверджують діяльність схеми.
Підозри та покарання
Підозру вже отримали 7 осіб.
Наразі всі вони перебувають під вартою без права внесення застави.
У прокуратурі не виключають, що кількість фігурантів може зрости, розслідування триває.
Фронт і тил одне ціле?
Тоді виникає логічне ПИТАННЯ, а для чого ці держслужбовці, сидять на посадах в Урядовому кварталі , за гроші Українців ??? Регламентом КАМАСУТРИ в КМУ опікуються???