УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14166 відвідувачів онлайн
Новини Фото Ремонт техніки ЗСУ Військова техніка
1 283 6

Схема на ремонті техніки для ЗСУ на 576 млн грн: ОГП оголосив підозри 7 фігурантам. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання коштів, виділених на ремонт військової техніки для Збройних сил України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в Офісі генерального прокурора.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Суть схеми

За даними слідства, у 2023–2025 роках діяла організована група, яка виводила державні кошти через так званий "конвертаційний центр".

Йдеться про понад 576 млн грн, які були переведені в готівку через фіктивні підприємства.

Ці кошти виділялися в межах контрактів на ремонт військової техніки для Міністерства оборони та Національної гвардії.

Читайте: Міноборони запустило лінію переробки шин для потреб ЗСУ

Як працювала схема

Фіктивні постачальники існували лише на папері, не мали персоналу чи виробничих потужностей.

Керівниками таких компаній оформлювали підставних осіб, зокрема з тимчасово окупованих територій, а бенефіціари часто були вигаданими.

Загалом держава спрямувала на відповідні проєкти близько 2,5 млрд грн.

Читайте також: Розкрадання 8,4 млн грн під час будівництва житла для військових: викрито директора ТОВ на Одещині

Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів оборонки на понад пів мільярда гривень
Слідчі дії

Правоохоронці провели понад 40 обшуків.

Під час них вилучили готівку, транспорт, техніку, печатки та документи, що підтверджують діяльність схеми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 30 млн грн втрат на пальному для ЗСУ: висунуто підозри посадовцям МОУ, Генштабу та начальнику КЕЧ

Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів оборонки на понад пів мільярда гривень
Підозри та покарання

Підозру вже отримали 7 осіб.

Наразі всі вони перебувають під вартою без права внесення застави.

У прокуратурі не виключають, що кількість фігурантів може зрости, розслідування триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": САП та НАБУ викрили злочинну схему розкрадання 32 млн грн в концерні "Укроборонпром"

ремонт (2414) техніка (2019) ЗСУ (8573) розкрадання (344)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"зелене пограбування" України,руками"зеденого зрадника " в кріслі президента
показати весь коментар
27.04.2026 14:54 Відповісти
Разом до перемоги?
Фронт і тил одне ціле?
показати весь коментар
27.04.2026 14:59 Відповісти
Стісняюсь спитать: а список членів "організованої групи" вже поданий до нагородження "орденами і медалями рф"?
показати весь коментар
27.04.2026 15:05 Відповісти
Скільки ще «незрячих» держслужбовців та «нікчемних» держсекретарів з Урядів гончарука-шмигаля-свириденко, буде БЕЗКАРНО МАРОДЕРИТИ на крові та життях Українців, а усі оті «милованові»-«серлєщі» та їх колеги нічого не будуть ЗНАТИ про млрдні розкрадання, як і Зеленський, РНБОУ, ГПУ, ВРУ, …., з 2020 року???
Тоді виникає логічне ПИТАННЯ, а для чого ці держслужбовці, сидять на посадах в Урядовому кварталі , за гроші Українців ??? Регламентом КАМАСУТРИ в КМУ опікуються???
показати весь коментар
27.04.2026 15:06 Відповісти
коли в нас вже почнуть розстрілювати таких підарів?
показати весь коментар
27.04.2026 15:34 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2026 15:47 Відповісти
 
 