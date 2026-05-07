РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5510 посетителей онлайн
Новости Фото Мошеннические схемы
1 413 5

Раскрыта схема продажи гуманитарных автомобилей для ВСУ. ФОТОрепортаж

Правоохранители раскрыли новую схему незаконного ввоза и продажи автомобилей, которые оформлялись как гуманитарная помощь для ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным следствия, организованная группа ввозила транспортные средства в Украину с использованием поддельных документов. В бумагах указывалось, что автомобили предназначены для гуманитарных нужд, однако в дальнейшем их продавали.

Мошеннические схемы с автомобилями для ВСУ

Читайте также: В Киеве мошенник выманил 6 млн грн у народной артистки — представился сотрудником СБУ

Как работала схема с гуманитарными автомобилями

Автомобили ввозили через благотворительные и общественные организации под видом помощи для ВСУ. После растаможки транспорт выставляли на продажу через интернет-платформы и мессенджеры.

Правоохранители зафиксировали как минимум 18 фактов реализации таких автомобилей. Всего в рамках схемы в Украину ввезли 4 705 транспортных средств.

"Фигуранты подавали в таможенные органы документы с ложными сведениями о конечном назначении автомобилей", – сообщили в Государственной таможенной службе.

Мошеннические схемы с автомобилями для ВСУ

Читайте также: В Одессе суд рассмотрит дело о мошенничестве с автомобилями для ВСУ

Подозрения и решение суда

В настоящее время участникам схемы объявлено подозрение в незаконном использовании гуманитарной помощи. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Читайте также: В Хмельницком будут судить руководителя фонда за присвоение 1,1 млн грн для ВСУ

Автор: 

мошенничество (1345) гуманитарная помощь (1257) ВСУ (7631)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Два государства: одно воюет, а другое пи...т
показать весь комментарий
07.05.2026 20:59 Ответить
мну, ще по старту цієї схєми, однокурсник пропонував зняти в ній вершки!!! тіпо - ти там, а ми тут! ми тут, а ти, як наш іноземець - там! )))) після того, як я йому пояснив, що спільного, та яка різниця між німецьким "na_ch", та радянським "на_х", він так зразу та й не відчепився!!!!! там точно було не класичні "300%" прибутку в його бік!! )))
показать весь комментарий
07.05.2026 21:05 Ответить
Люди там шупортаються десятиліттями. Вже онуки зачинателів схем обірваного імпорту на початку 90 працюють. А тут дивуються.
В знаєте чим закінчиться? Справа вилежиться, складуть списки авт і володільців, повідомлять МРЕВ, в через деякий час служиві будуть видавати довідки про відсутність претензій. Через встановлений термін прокурор перевірить матеріали і дасть дозвіл на припинення переслідування.
показать весь комментарий
07.05.2026 21:56 Ответить
Хто не наживається на війні?? Хто крім Фронту та ППО ? Та жалюгідного відсотку справжніх волониерів
показать весь комментарий
07.05.2026 23:06 Ответить
Скотяча влада- зняли б мита з авто із ЄС і українці вільно б завозили себе якісні недорогі авто .
АЛЕ АВТОБАРИГИ СКУПИЛИ УСІХ ДЕПУТАТІВ ТА МІНІСТРІВ

А ЩЕ ДИВУЮТЬСЯ , що ЄС натякає на корупцію. Поки авто не будут ввозити до України без мит - питання корупції ЄС не зниме
показать весь комментарий
08.05.2026 00:50 Ответить
 
 