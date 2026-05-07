Раскрыта схема продажи гуманитарных автомобилей для ВСУ. ФОТОрепортаж

Правоохранители раскрыли новую схему незаконного ввоза и продажи автомобилей, которые оформлялись как гуманитарная помощь для ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы.

По данным следствия, организованная группа ввозила транспортные средства в Украину с использованием поддельных документов. В бумагах указывалось, что автомобили предназначены для гуманитарных нужд, однако в дальнейшем их продавали.

Как работала схема с гуманитарными автомобилями

Автомобили ввозили через благотворительные и общественные организации под видом помощи для ВСУ. После растаможки транспорт выставляли на продажу через интернет-платформы и мессенджеры.

Правоохранители зафиксировали как минимум 18 фактов реализации таких автомобилей. Всего в рамках схемы в Украину ввезли 4 705 транспортных средств.

"Фигуранты подавали в таможенные органы документы с ложными сведениями о конечном назначении автомобилей", – сообщили в Государственной таможенной службе.

Подозрения и решение суда

В настоящее время участникам схемы объявлено подозрение в незаконном использовании гуманитарной помощи. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

