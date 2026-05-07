Раскрыта схема продажи гуманитарных автомобилей для ВСУ. ФОТОрепортаж
Правоохранители раскрыли новую схему незаконного ввоза и продажи автомобилей, которые оформлялись как гуманитарная помощь для ВСУ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы.
По данным следствия, организованная группа ввозила транспортные средства в Украину с использованием поддельных документов. В бумагах указывалось, что автомобили предназначены для гуманитарных нужд, однако в дальнейшем их продавали.
Как работала схема с гуманитарными автомобилями
Автомобили ввозили через благотворительные и общественные организации под видом помощи для ВСУ. После растаможки транспорт выставляли на продажу через интернет-платформы и мессенджеры.
Правоохранители зафиксировали как минимум 18 фактов реализации таких автомобилей. Всего в рамках схемы в Украину ввезли 4 705 транспортных средств.
"Фигуранты подавали в таможенные органы документы с ложными сведениями о конечном назначении автомобилей", – сообщили в Государственной таможенной службе.
Подозрения и решение суда
В настоящее время участникам схемы объявлено подозрение в незаконном использовании гуманитарной помощи. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
В знаєте чим закінчиться? Справа вилежиться, складуть списки авт і володільців, повідомлять МРЕВ, в через деякий час служиві будуть видавати довідки про відсутність претензій. Через встановлений термін прокурор перевірить матеріали і дасть дозвіл на припинення переслідування.
АЛЕ АВТОБАРИГИ СКУПИЛИ УСІХ ДЕПУТАТІВ ТА МІНІСТРІВ
А ЩЕ ДИВУЮТЬСЯ , що ЄС натякає на корупцію. Поки авто не будут ввозити до України без мит - питання корупції ЄС не зниме