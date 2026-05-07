1 738 5

Викрито схему продажу гуманітарних авто для ЗСУ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили нову схему незаконного ввезення та продажу автомобілів, які оформлювали як гуманітарну допомогу для ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної митної служби.

За даними слідства, організована група завозила транспортні засоби в Україну з використанням підроблених документів. У паперах вказували, що авто призначені для гуманітарних потреб, однак надалі їх продавали.

Шахрайські схеми з авто для ЗСУ

Як працювала схема з гуманітарними авто

Автомобілі ввозили через благодійні та громадські організації під виглядом допомоги для ЗСУ. Після розмитнення транспорт розміщували у продажу через інтернет-платформи та месенджери.

Правоохоронці задокументували щонайменше 18 фактів реалізації таких авто. Загалом у межах схеми в Україну ввезли 4 705 транспортних засобів.

"Фігуранти подавали до митних органів документи з неправдивими відомостями щодо кінцевого призначення автомобілів", – повідомили у Державній митній службі.

Підозри та рішення суду

Наразі учасникам схеми оголошено підозру за незаконне використання гуманітарної допомоги. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Два государства: одно воюет, а другое пи...т
07.05.2026 20:59 Відповісти
мну, ще по старту цієї схєми, однокурсник пропонував зняти в ній вершки!!! тіпо - ти там, а ми тут! ми тут, а ти, як наш іноземець - там! )))) після того, як я йому пояснив, що спільного, та яка різниця між німецьким "na_ch", та радянським "на_х", він так зразу та й не відчепився!!!!! там точно було не класичні "300%" прибутку в його бік!! )))
07.05.2026 21:05 Відповісти
Люди там шупортаються десятиліттями. Вже онуки зачинателів схем обірваного імпорту на початку 90 працюють. А тут дивуються.
В знаєте чим закінчиться? Справа вилежиться, складуть списки авт і володільців, повідомлять МРЕВ, в через деякий час служиві будуть видавати довідки про відсутність претензій. Через встановлений термін прокурор перевірить матеріали і дасть дозвіл на припинення переслідування.
07.05.2026 21:56 Відповісти
Хто не наживається на війні?? Хто крім Фронту та ППО ? Та жалюгідного відсотку справжніх волониерів
07.05.2026 23:06 Відповісти
Скотяча влада- зняли б мита з авто із ЄС і українці вільно б завозили себе якісні недорогі авто .
АЛЕ АВТОБАРИГИ СКУПИЛИ УСІХ ДЕПУТАТІВ ТА МІНІСТРІВ

А ЩЕ ДИВУЮТЬСЯ , що ЄС натякає на корупцію. Поки авто не будут ввозити до України без мит - питання корупції ЄС не зниме
08.05.2026 00:50 Відповісти
 
 