Викрито схему продажу гуманітарних авто для ЗСУ. ФОТОрепортаж
Правоохоронці викрили нову схему незаконного ввезення та продажу автомобілів, які оформлювали як гуманітарну допомогу для ЗСУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної митної служби.
За даними слідства, організована група завозила транспортні засоби в Україну з використанням підроблених документів. У паперах вказували, що авто призначені для гуманітарних потреб, однак надалі їх продавали.
Як працювала схема з гуманітарними авто
Автомобілі ввозили через благодійні та громадські організації під виглядом допомоги для ЗСУ. Після розмитнення транспорт розміщували у продажу через інтернет-платформи та месенджери.
Правоохоронці задокументували щонайменше 18 фактів реалізації таких авто. Загалом у межах схеми в Україну ввезли 4 705 транспортних засобів.
"Фігуранти подавали до митних органів документи з неправдивими відомостями щодо кінцевого призначення автомобілів", – повідомили у Державній митній службі.
Підозри та рішення суду
Наразі учасникам схеми оголошено підозру за незаконне використання гуманітарної допомоги. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
В знаєте чим закінчиться? Справа вилежиться, складуть списки авт і володільців, повідомлять МРЕВ, в через деякий час служиві будуть видавати довідки про відсутність претензій. Через встановлений термін прокурор перевірить матеріали і дасть дозвіл на припинення переслідування.
АЛЕ АВТОБАРИГИ СКУПИЛИ УСІХ ДЕПУТАТІВ ТА МІНІСТРІВ
А ЩЕ ДИВУЮТЬСЯ , що ЄС натякає на корупцію. Поки авто не будут ввозити до України без мит - питання корупції ЄС не зниме