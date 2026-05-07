Викрито схему продажу гуманітарних авто для ЗСУ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили нову схему незаконного ввезення та продажу автомобілів, які оформлювали як гуманітарну допомогу для ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної митної служби.

За даними слідства, організована група завозила транспортні засоби в Україну з використанням підроблених документів. У паперах вказували, що авто призначені для гуманітарних потреб, однак надалі їх продавали.

Як працювала схема з гуманітарними авто

Автомобілі ввозили через благодійні та громадські організації під виглядом допомоги для ЗСУ. Після розмитнення транспорт розміщували у продажу через інтернет-платформи та месенджери.

Правоохоронці задокументували щонайменше 18 фактів реалізації таких авто. Загалом у межах схеми в Україну ввезли 4 705 транспортних засобів.

"Фігуранти подавали до митних органів документи з неправдивими відомостями щодо кінцевого призначення автомобілів", – повідомили у Державній митній службі.

Підозри та рішення суду

Наразі учасникам схеми оголошено підозру за незаконне використання гуманітарної допомоги. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

