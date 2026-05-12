СБУ задержала агента ФСБ в своем прифронтовом подразделении: предательнице грозит пожизненное. ФОТО

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агентки ФСБ в одном из прифронтовых подразделений спецслужбы.

По данным следствия, сотрудница передавала российской спецслужбе информацию об оперативных разработках и уголовных производствах СБУ.

Российскую сторону, в частности, интересовали материалы о раскрытии агентурных сетей, а также персональные данные сотрудников украинской спецслужбы.

Как действовала агент

В СБУ сообщили, что женщину завербовали через ее отца, проживающего в оккупированном Бердянске и сотрудничающего с россиянами.

По версии следствия, именно он был посредником между дочерью и ФСБ и передавал ей инструкции по сбору информации.

Следователи установили, что агент фиксировала служебные данные на телефон или записывала их на черновиках, а затем передавала российской стороне.

В прифронтовом подразделении СБУ разоблачили агентку ФСБ
Что грозит подозреваемой

После документирования ее деятельности сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали женщину.

Во время обысков у нее изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Следователи готовят ей уведомление о подозрении по статье о государственной измене в условиях военного положения.

Подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Яка ж мразота. Блдь стільки в органаї цієї х...і. хто і як їх туди допустив?!
12.05.2026 15:25 Ответить
Дурепа.Треба було повідомить про вербовку і грати агента.Так би ще нагороду отримала,а так від 15 до пожиттєвого.
12.05.2026 15:26 Ответить
чого ця шмара сидить на стільці ? МОРДОЮ в підлогу і читати підозру !
12.05.2026 15:30 Ответить
Кацапських полонених годують https://www.dialog.ua/ukr/war/biytsi-zsu-nagoduvali-polonenikh-rosiyskikh-okupantiv-yizheyu-z-mcdonalds-zyavilosya.html їжею з McDonald's.
12.05.2026 15:38 Ответить
То на камеру
12.05.2026 15:45 Ответить
Виловлюють дрібну рибу, а таких жирних котів як Ягун і його сімейство ніхто впритул не помічає! Пригріли там свої сраки і розказують скільки ще має йти війна! Це ж таку пику роз'їсти треба було в тому СБУ! Коли будуть вичисляти справжніх агентів і продажних корупціонерів в СБУ?
12.05.2026 15:38 Ответить
А хто її перевіряв, як брали до СБУ??? Тим більше, що у Бердянську вати хоч греблю гати!
12.05.2026 15:42 Ответить
Кто бы ее проверял, ее фсб назначило.
12.05.2026 15:58 Ответить
а може взяли до того. і фесебе кацапське списки агентів своїх не дає, щоб перевірити.
12.05.2026 16:14 Ответить
Раніше всі прходили поліграф..зараз не знаю..
12.05.2026 17:32 Ответить
час від часу не завадаило б, але є способи і обійти і обманути. а якщо вона погодилась десь відносно недавно співпрацювати. Хоча по факту того, що її батько на окупованій території залишився, вона в же в зоні ризику і мала би бути звільнена, хоча це не підстава, або кудись переведена де немає доступу до певної інформації.
12.05.2026 18:51 Ответить
агентша мотя харя

до речі, мату харі французи розстріляли за подібні речі
12.05.2026 15:45 Ответить
Якась недоагентша. Використовувати стільниковий телефон для фіксації розвідданих та підтримувати зв'язок з родичами на ТОТ це треба бути "Джеймсом Бондом " навиворіт
12.05.2026 16:04 Ответить
Мені цікаво, невже нікого не хвилює, що батьки, скажімо, Єрмака і Сирського живуть на території ворога?
Мені цікаво, невже нікого не хвилює, що батьки, скажімо, Єрмака і Сирського живуть на території ворога?
Чи всі компетентні вважають, що наслідків для оборони та безпеки країни це мати не може?
12.05.2026 16:15 Ответить
Мабуть, у компетентних батьки на московщині мешкають. Спитайте у компетентних, чому досі дєрьмак з баклановим досі не у буцегарні.
12.05.2026 18:24 Ответить
- Я хочу працювати у цій вфйськовій частині з секретними документами.
- Розкажіть про себе.
- У мене батько живе у окупованому Бердянську.
- Всьо! Берем!
12.05.2026 18:41 Ответить
