СБУ задержала агента ФСБ в своем прифронтовом подразделении: предательнице грозит пожизненное. ФОТО

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агентки ФСБ в одном из прифронтовых подразделений спецслужбы.

По данным следствия, сотрудница передавала российской спецслужбе информацию об оперативных разработках и уголовных производствах СБУ.

Российскую сторону, в частности, интересовали материалы о раскрытии агентурных сетей, а также персональные данные сотрудников украинской спецслужбы.

Как действовала агент

В СБУ сообщили, что женщину завербовали через ее отца, проживающего в оккупированном Бердянске и сотрудничающего с россиянами.

По версии следствия, именно он был посредником между дочерью и ФСБ и передавал ей инструкции по сбору информации.

Следователи установили, что агент фиксировала служебные данные на телефон или записывала их на черновиках, а затем передавала российской стороне.

Что грозит подозреваемой

После документирования ее деятельности сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали женщину.

Во время обысков у нее изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Следователи готовят ей уведомление о подозрении по статье о государственной измене в условиях военного положения.

Подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

