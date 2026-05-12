СБУ задержала агента ФСБ в своем прифронтовом подразделении: предательнице грозит пожизненное. ФОТО
Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агентки ФСБ в одном из прифронтовых подразделений спецслужбы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует СБУ.
По данным следствия, сотрудница передавала российской спецслужбе информацию об оперативных разработках и уголовных производствах СБУ.
Российскую сторону, в частности, интересовали материалы о раскрытии агентурных сетей, а также персональные данные сотрудников украинской спецслужбы.
Как действовала агент
В СБУ сообщили, что женщину завербовали через ее отца, проживающего в оккупированном Бердянске и сотрудничающего с россиянами.
По версии следствия, именно он был посредником между дочерью и ФСБ и передавал ей инструкции по сбору информации.
Следователи установили, что агент фиксировала служебные данные на телефон или записывала их на черновиках, а затем передавала российской стороне.
Что грозит подозреваемой
После документирования ее деятельности сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали женщину.
Во время обысков у нее изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с ФСБ.
Следователи готовят ей уведомление о подозрении по статье о государственной измене в условиях военного положения.
Подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
до речі, мату харі французи розстріляли за подібні речі
Мені цікаво, невже нікого не хвилює, що батьки, скажімо, Єрмака і Сирського живуть на території ворога?
Чи всі компетентні вважають, що наслідків для оборони та безпеки країни це мати не може?
- Розкажіть про себе.
- У мене батько живе у окупованому Бердянську.
- Всьо! Берем!