УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6183 відвідувача онлайн
Новини Фото Викриття колаборантів
5 559 17

СБУ затримала агентку ФСБ у власному прифронтовому підрозділі: зрадниці загрожує довічне. ФОТО

Служба безпеки України повідомила про викриття агентки ФСБ у одному з прифронтових підрозділів спецслужби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує СБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними слідства, співробітниця передавала російській спецслужбі інформацію про оперативні розробки та кримінальні провадження СБУ.

Російську сторону, зокрема, цікавили матеріали щодо викриття агентурних мереж, а також персональні дані співробітників української спецслужби.

Читайте: 15 років тюрми отримав зрадник, який воював проти захисників Луганщини і видавав себе за росіянина, - СБУ

Як діяла агентка

У СБУ повідомили, що жінку завербували через її батька, який проживає в окупованому Бердянську та співпрацює з росіянами.

За версією слідства, саме він був посередником між донькою та ФСБ і передавав їй інструкції щодо збору інформації.

Слідчі встановили, що агентка фіксувала службові дані на телефон або записувала їх на чернетках, а згодом передавала російській стороні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила агентку РФ, яка коригувала удари по Слов’янську через сина-бойовика

У прифронтовому підрозділі СБУ викрили агентку ФСБ
У прифронтовому підрозділі СБУ викрили агентку ФСБ

Що загрожує підозрюваній

Після документування її діяльності співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали жінку.

Під час обшуків у неї вилучили смартфон із доказами співпраці з ФСБ.

Слідчі готують їй повідомлення про підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану.

Підозрюваній загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також: СБУ затримала у Кропивницькому агентку РФ, яка реєструвала Starlink для окупантів

затримання (4308) СБУ (13851) ФСБ (1536)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Яка ж мразота. Блдь стільки в органаї цієї х...і. хто і як їх туди допустив?!
показати весь коментар
12.05.2026 15:25 Відповісти
+14
А хто її перевіряв, як брали до СБУ??? Тим більше, що у Бердянську вати хоч греблю гати!
показати весь коментар
12.05.2026 15:42 Відповісти
+12
чого ця шмара сидить на стільці ? МОРДОЮ в підлогу і читати підозру !
показати весь коментар
12.05.2026 15:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка ж мразота. Блдь стільки в органаї цієї х...і. хто і як їх туди допустив?!
показати весь коментар
12.05.2026 15:25 Відповісти
Дурепа.Треба було повідомить про вербовку і грати агента.Так би ще нагороду отримала,а так від 15 до пожиттєвого.
показати весь коментар
12.05.2026 15:26 Відповісти
чого ця шмара сидить на стільці ? МОРДОЮ в підлогу і читати підозру !
показати весь коментар
12.05.2026 15:30 Відповісти
Кацапських полонених годують https://www.dialog.ua/ukr/war/biytsi-zsu-nagoduvali-polonenikh-rosiyskikh-okupantiv-yizheyu-z-mcdonalds-zyavilosya.html їжею з McDonald's.
показати весь коментар
12.05.2026 15:38 Відповісти
То на камеру
показати весь коментар
12.05.2026 15:45 Відповісти
Виловлюють дрібну рибу, а таких жирних котів як Ягун і його сімейство ніхто впритул не помічає! Пригріли там свої сраки і розказують скільки ще має йти війна! Це ж таку пику роз'їсти треба було в тому СБУ! Коли будуть вичисляти справжніх агентів і продажних корупціонерів в СБУ?
показати весь коментар
12.05.2026 15:38 Відповісти
А хто її перевіряв, як брали до СБУ??? Тим більше, що у Бердянську вати хоч греблю гати!
показати весь коментар
12.05.2026 15:42 Відповісти
Кто бы ее проверял, ее фсб назначило.
показати весь коментар
12.05.2026 15:58 Відповісти
а може взяли до того. і фесебе кацапське списки агентів своїх не дає, щоб перевірити.
показати весь коментар
12.05.2026 16:14 Відповісти
Раніше всі прходили поліграф..зараз не знаю..
показати весь коментар
12.05.2026 17:32 Відповісти
час від часу не завадаило б, але є способи і обійти і обманути. а якщо вона погодилась десь відносно недавно співпрацювати. Хоча по факту того, що її батько на окупованій території залишився, вона в же в зоні ризику і мала би бути звільнена, хоча це не підстава, або кудись переведена де немає доступу до певної інформації.
показати весь коментар
12.05.2026 18:51 Відповісти
агентша мотя харя

до речі, мату харі французи розстріляли за подібні речі
показати весь коментар
12.05.2026 15:45 Відповісти
Якась недоагентша. Використовувати стільниковий телефон для фіксації розвідданих та підтримувати зв'язок з родичами на ТОТ це треба бути "Джеймсом Бондом " навиворіт
показати весь коментар
12.05.2026 16:04 Відповісти
жінку завербували через її батька, який проживає в окупованому Бердянську та співпрацює з росіянами Джерело: https://censor.net/ua/p4002796
Мені цікаво, невже нікого не хвилює, що батьки, скажімо, Єрмака і Сирського живуть на території ворога?
Чи всі компетентні вважають, що наслідків для оборони та безпеки країни це мати не може?
показати весь коментар
12.05.2026 16:15 Відповісти
Мабуть, у компетентних батьки на московщині мешкають. Спитайте у компетентних, чому досі дєрьмак з баклановим досі не у буцегарні.
показати весь коментар
12.05.2026 18:24 Відповісти
- Я хочу працювати у цій вфйськовій частині з секретними документами.
- Розкажіть про себе.
- У мене батько живе у окупованому Бердянську.
- Всьо! Берем!
показати весь коментар
12.05.2026 18:41 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2026 18:54 Відповісти
 
 