СБУ затримала агентку ФСБ у власному прифронтовому підрозділі: зрадниці загрожує довічне. ФОТО
Служба безпеки України повідомила про викриття агентки ФСБ у одному з прифронтових підрозділів спецслужби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує СБУ.
За даними слідства, співробітниця передавала російській спецслужбі інформацію про оперативні розробки та кримінальні провадження СБУ.
Російську сторону, зокрема, цікавили матеріали щодо викриття агентурних мереж, а також персональні дані співробітників української спецслужби.
Як діяла агентка
У СБУ повідомили, що жінку завербували через її батька, який проживає в окупованому Бердянську та співпрацює з росіянами.
За версією слідства, саме він був посередником між донькою та ФСБ і передавав їй інструкції щодо збору інформації.
Слідчі встановили, що агентка фіксувала службові дані на телефон або записувала їх на чернетках, а згодом передавала російській стороні.
Що загрожує підозрюваній
Після документування її діяльності співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали жінку.
Під час обшуків у неї вилучили смартфон із доказами співпраці з ФСБ.
Слідчі готують їй повідомлення про підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану.
Підозрюваній загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
до речі, мату харі французи розстріляли за подібні речі
Мені цікаво, невже нікого не хвилює, що батьки, скажімо, Єрмака і Сирського живуть на території ворога?
Чи всі компетентні вважають, що наслідків для оборони та безпеки країни це мати не може?
- Розкажіть про себе.
- У мене батько живе у окупованому Бердянську.
- Всьо! Берем!