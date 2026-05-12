СБУ затримала агентку ФСБ у власному прифронтовому підрозділі: зрадниці загрожує довічне. ФОТО

Служба безпеки України повідомила про викриття агентки ФСБ у одному з прифронтових підрозділів спецслужби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує СБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними слідства, співробітниця передавала російській спецслужбі інформацію про оперативні розробки та кримінальні провадження СБУ.

Російську сторону, зокрема, цікавили матеріали щодо викриття агентурних мереж, а також персональні дані співробітників української спецслужби.

Читайте: 15 років тюрми отримав зрадник, який воював проти захисників Луганщини і видавав себе за росіянина, - СБУ

Як діяла агентка

У СБУ повідомили, що жінку завербували через її батька, який проживає в окупованому Бердянську та співпрацює з росіянами.

За версією слідства, саме він був посередником між донькою та ФСБ і передавав їй інструкції щодо збору інформації.

Слідчі встановили, що агентка фіксувала службові дані на телефон або записувала їх на чернетках, а згодом передавала російській стороні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила агентку РФ, яка коригувала удари по Слов’янську через сина-бойовика

Що загрожує підозрюваній

Після документування її діяльності співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали жінку.

Під час обшуків у неї вилучили смартфон із доказами співпраці з ФСБ.

Слідчі готують їй повідомлення про підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану.

Підозрюваній загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також: СБУ затримала у Кропивницькому агентку РФ, яка реєструвала Starlink для окупантів