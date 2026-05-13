Федоров и Писториус посетили прифронтовые регионы Украины и штабы на передовой. ФОТОРЕПОРТАЖ
Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что вместе с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом посетил прифронтовые регионы Украины и военные штабы на передовой.
Об этом Федоров сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Вместе с Борисом Писториусом посетили прифронтовые регионы. Борис Писториус - один из немногих иностранных министров обороны, кто лично приехал к военным так близко к линии боевых действий. Это пример настоящего европейского лидерства, и сегодня Украина чувствует эту поддержку", - написал глава Минобороны Украины.
Где именно побывали министры обороны
Посетили несколько военных штабов на передовой. Военные продемонстрировали оперативную ситуацию на фронте, как работают с системой DELTA, планируют штурмовые операции, уничтожают логистику врага, ведут разведку и координируют различные типы дронов в единой системе управления боем.
Как действует помощь Германии
Германия активно поддерживает Украину в технологической войне.
- Партнеры профинансировали более $1 млрд на развитие deep strike и mid strike-способностей. Сегодня mid strike системно останавливает логистику врага.
- Мы уже наносим около 5 тысяч ударов ежемесячно на глубину 20+ км и продолжаем масштабировать это направление.
- Благодаря увеличению закупок дронов количество и эффективность поражений будут расти ежемесячно.
- Отдельно хочу отметить помощь дроново-штурмовым подразделениям. Германия стала первой страной, которая поддержала это инновационное направление.
Приняли участие онлайн в заседании министров обороны ЕС
Вместе с Борисом Писториусом из прифронтовой командировки приняли участие онлайн в заседании министров обороны ЕС под председательством Каи Каллас. Именно здесь послание о необходимости продолжать поддержку Украины и обеспечивать гибкость Европейского кредита для закрытия наиболее приоритетных запросов фронта звучало особенно четко.
"Для нас важно показывать партнерам реальность войны: как Украина меняет стратегию, как технологии помогают уничтожать врага и сохранять жизни людей. Именно благодаря украинскому опыту партнеры уже сегодня могут укреплять собственные системы обороны. Это ценность, которую Украина дает для защиты демократического мира", - подчеркнул Федоров.
Федоров также добавил, что несколько месяцев назад мы показали наши ключевые приоритеты и стратегию. Сегодня - демонстрируем конкретные результаты. Наша общая цель - остановить Россию в Украине. Для этого Украина и Европа должны быть сильными вместе.
"Спасибо Германии и лично Борису Писториусу за эти два дня работы в Украине, за готовность увидеть реальность войны собственными глазами и за решения, которые уже сегодня помогают уничтожать врага и спасать жизни украинцев", - подытожил Федоров.
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