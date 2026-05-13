Федоров та Пісторіус відвідали прифронтові регіони України та штаби на передовій. ФОТОрепортаж

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що разом із главою Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом відвідали прифронтові регіони України та військові штаби на передовій.

Про це Федоров повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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"Разом із Борисом Пісторіусом відвідали прифронтові регіони. Борис Пісторіус - один із небагатьох іноземних міністрів оборони, хто особисто приїхав до військових так близько до лінії бойових дій. Це приклад справжнього європейського лідерства, і сьогодні Україна відчуває цю підтримку", - написав очільник Міноборони України.

Де саме побували міністри оборони

Побували в кількох військових штабах на передовій. Військовики показали оперативну ситуацію на фронті, як працюють із системою DELTA, планують штурмові операції, знищують логістику ворога, ведуть розвідку та координують різні типи дронів у єдиній системі управління боєм.

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Як діє допомога Німеччини

Німеччина активно підтримує Україну в технологічній війні.

Партнери профінансували понад $1 млрд на розвиток deep strike та mid strike-спроможностей. Сьогодні mid strike системно зупиняє логістику ворога.

Ми вже завдаємо близько 5 тисяч уражень щомісяця на глибину 20+ км і продовжуємо масштабувати цей напрям.

Завдяки збільшенню закупівель дронів кількість та ефективність уражень зростатимуть щомісяця.

Окремо хочу відзначити допомогу дроново-штурмовим підрозділам. Німеччина стала першою країною, яка підтримала цей інноваційний напрям.

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Взяли участь онлайн у засіданні міністрів оборони ЄС

Разом із Борисом Пісторіусом із прифронтового відрядження взяли участь онлайн у засіданні міністрів оборони ЄС під головуванням Каї Каллас. Саме тут меседж про необхідність продовжувати підтримку України та забезпечувати гнучкість Європейського кредиту для закриття найбільш пріоритетних запитів фронту звучав особливо чітко.

"Для нас важливо показувати партнерам реальність війни: як Україна змінює стратегію, як технології допомагають знищувати ворога та зберігати життя людей. Саме завдяки українському досвіду партнери вже сьогодні можуть посилювати власні системи оборони. Це цінність, яку Україна дає для захисту демократичного світу", - наголосив Федоров.

Федоров також додав, що кілька місяців тому ми показали наші ключові пріоритети та стратегію. Сьогодні — демонструємо конкретні результати. Наша спільна мета - зупинити росію в Україні. Для цього Україна і Європа мають бути сильними разом.

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"Дякую Німеччині й особисто Борису Пісторіусу за ці два дні роботи в Україні, за готовність бачити реальність війни на власні очі та за рішення, які вже сьогодні допомагають знищувати ворога й рятувати життя українців", - резюмував Федоров.