В США убрали мурал, созданный в честь убитой украинки Ирины Заруцкой. ФОТО
В американском городе Провиденс (штат Род-Айленд) убрали мурал с изображением убитой в прошлом году украинки Ирины Заруцкой и назвали его "вызывающим споры".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили телеканалы WJAR-TV и Fox News.
Что известно?
Этот еще не завершенный мурал был нарисован на холсте, который повесили на стене местного ЛГБТ-бара Dark Lady. Совладелец заведения Франсуа Карам рассказывал, что чувствует личную связь с историей Ирины, поскольку также является иммигрантом.
"[Ирина] когда-то была иммигранткой, у которой была "американская мечта". Она работала, чтобы построить себе новую жизнь, но потеряла ее на этом пути. Эта фреска — наш способ почтить ее память на здании, принадлежащем семье иммигрантов, которая понимает, что такое этот путь", — говорил он.
Споры по поводу мурала на стене местного бара Dark Lady длились неделями. Они касались того, что мурал может быть политически мотивированным — ведь его финансировал миллиардер Илон Маск. Еще в сентябре 2025 года он заявил, что выделяет 1 млн долларов на муралы в честь Заруцкой.
Автор работы Иэн Годро говорил журналистам, что хотел бы, чтобы зрители могли отделить искусство от финансирования.
В конце концов, под давлением владельцы Dark Lady согласились на снятие изображения. Владельцы бара объяснили, что "старались сделать все правильно" и теперь надеются, что "сообщество сможет двигаться вперед".
Теперь изображение Заруцкой хотят разместить на стене местного ресторана. Художник Годро договорился о новом месте, где сможет почтить память Ирины — ливанский ресторан Opa The Phoenician.
Убийство Ирины Заруцкой
- Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции города Шарлотт.
- По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было опубликовано видео нападения.
- Был арестован подозреваемый в нападении — 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявили обвинение в убийстве первой степени.
- На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.
- Администрация президента США Дональда Трампа обвинила американские либеральные СМИ в том, что они замалчивали факт убийства Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина.
- Трамп пообещал "обеспечить справедливость" для Заруцкой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль