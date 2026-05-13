В США убрали мурал, созданный в честь убитой украинки Ирины Заруцкой. ФОТО

В американском городе Провиденс (штат Род-Айленд) убрали мурал с изображением убитой в прошлом году украинки Ирины Заруцкой и назвали его "вызывающим споры".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили телеканалы WJAR-TV и Fox News.

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Что известно?

Этот еще не завершенный мурал был нарисован на холсте, который повесили на стене местного ЛГБТ-бара Dark Lady. Совладелец заведения Франсуа Карам рассказывал, что чувствует личную связь с историей Ирины, поскольку также является иммигрантом.

"[Ирина] когда-то была иммигранткой, у которой была "американская мечта". Она работала, чтобы построить себе новую жизнь, но потеряла ее на этом пути. Эта фреска — наш способ почтить ее память на здании, принадлежащем семье иммигрантов, которая понимает, что такое этот путь", — говорил он.

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Споры по поводу мурала на стене местного бара Dark Lady длились неделями. Они касались того, что мурал может быть политически мотивированным — ведь его финансировал миллиардер Илон Маск. Еще в сентябре 2025 года он заявил, что выделяет 1 млн долларов на муралы в честь Заруцкой.

Автор работы Иэн Годро говорил журналистам, что хотел бы, чтобы зрители могли отделить искусство от финансирования.

В конце концов, под давлением владельцы Dark Lady согласились на снятие изображения. Владельцы бара объяснили, что "старались сделать все правильно" и теперь надеются, что "сообщество сможет двигаться вперед".

Теперь изображение Заруцкой хотят разместить на стене местного ресторана. Художник Годро договорился о новом месте, где сможет почтить память Ирины — ливанский ресторан Opa The Phoenician.

Убийство Ирины Заруцкой

Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции города Шарлотт.

По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было опубликовано видео нападения.

Был арестован подозреваемый в нападении — 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявили обвинение в убийстве первой степени.

На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.

Администрация президента США Дональда Трампа обвинила американские либеральные СМИ в том, что они замалчивали факт убийства Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина.

Трамп пообещал "обеспечить справедливость" для Заруцкой.

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