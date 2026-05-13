У США прибрали мурал, створений на честь убитої українки Ірини Заруцької. ФОТО

В американському місті Провіденс (штат Род-Айленд) прибрали мурал на честь убитої торік українки Ірини Заруцької та назвали його "суперечливим".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили телеканали WJAR-TV та Fox News.

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Що відомо?

Цей ще не завершений мурал був намальований на полотні, яке повісили на стіні місцевого ЛГБТ-бару Dark Lady. Співвласник закладу Франсуа Карам розповідав, що відчуває особистий звʼязок з історією Ірини, оскільки також є іммігрантом.

"[Ірина] колись була іммігранткою, яка мала "американську мрію". Вона працювала, щоб побудувати собі нове життя, але втратила його на цьому шляху. Цей мурал — наш спосіб вшанувати її пам’ять на будівлі, що належить родині іммігрантів, яка розуміє, що таке цей шлях", - казав він.

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Суперечки щодо муралу на стіні місцевого бару Dark Lady тривали тижнями. Вони були щодо того, що мурал може бути політично вмотивованим — адже фінансував його мільярдер Ілон Маск. Ще у вересні 2025 року він заявив, що виділяє 1 млн доларів на мурали на честь Заруцької.

Автор роботи Ієн Годро казав журналістам, що хотів би, щоб глядачі могли відокремити мистецтво від фінансування.

Зрештою, під тиском власники Dark Lady погодилися на зняття зображення. Власники бару пояснили, що "намагалися зробити все правильно" і тепер сподіваються, що "громада зможе рухатися вперед".

Тепер зображення Заруцької хочуть розмістити на стіні місцевого ресторану. Художник Годро домовився про нове місце, де зможе вшанувати памʼять Ірини — ліванський ресторан Opa The Phoenician.

Убивство Ірини Заруцької

Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.

За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.

Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.

На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила американські ліберальні медіа в тому, що вони замовчували факт вбивства Ірини Заруцької в штаті Північна Кароліна.

Трамп обіцяв "забезпечити справедливість" для Заруцької.

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