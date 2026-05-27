На Волыни продавали автомобили для ВСУ, завезенные как "гуманитарная помощь". ФОТО
На Волыни правоохранители раскрыли схему незаконного ввоза автомобилей в Украину под видом гуманитарной помощи для военных.
Как сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, организатором схемы, по предварительным данным, был 30-летний житель Ковельского района, информирует Цензор.НЕТ.
Как работала схема
Следствие считает, что для беспрепятственного пересечения границы фигуранты использовали документы и реквизиты благотворительных организаций.
Автомобили декларировали как гуманитарную помощь для Вооруженных сил Украины, однако после ввоза продавали их за наличные.
К схеме были привлечены еще несколько человек. Они занимались оформлением документов, перегоном автомобилей и последующей продажей машин.
Что изъяли правоохранители
Во время санкционированных обысков у фигурантов и на территории автомобильной стоянки правоохранители изъяли:
- десять транспортных средств;
- документы;
- черновые записи;
- мобильные телефоны;
- денежные средства.
В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.
Кто занимается расследованием
Досудебное расследование открыто по ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают всех лиц, которые могли быть причастны к незаконной схеме.
Операцию проводили пограничники Волынского отряда совместно с детективами Бюро экономической безопасности, сотрудниками СБУ в Волынской области и под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры.
