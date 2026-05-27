На Волині продавали авто для ЗСУ, завезені як "гуманітарка". ФОТО

На Волині правоохоронці викрили схему незаконного ввезення автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для військових.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, організатором схеми, за попередніми даними, був 30-річний житель Ковельського району, інформує Цензор.НЕТ.

Як працювала схема

Слідство вважає, що для безперешкодного перетину кордону фігуранти використовували документи та реквізити благодійних організацій.

Автомобілі декларували як гуманітарну допомогу для Збройних сил України, однак після ввезення продавали їх за готівку.

До схеми були залучені ще кілька людей. Вони займалися оформленням документів, перегоном автомобілів та подальшим продажем машин.

Що вилучили правоохоронці

Під час санкціонованих обшуків у фігурантів та на території автомобільної стоянки правоохоронці вилучили:

десять транспортних засобів;

документи;

чорнові записи;

мобільні телефони;

грошові кошти.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

Хто займається розслідуванням

Досудове розслідування відкрили за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які могли бути причетними до незаконної схеми.

Операцію проводили прикордонники Волинського загону спільно з детективами Бюро економічної безпеки, співробітниками СБУ у Волинській області та під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.

