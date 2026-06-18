ССО нанесли удар с помощью дронов по нефтебазе и базе ГСМ в Ростовской области РФ. ФОТО

В ночь на 18 июня подразделения Deep Strike Сил специальных операций нанесли удар по нефтебазе "Ростовнефтепродукт" и базе горюче-смазочных материалов в Ростовской области РФ.

Об этом сообщили в пресс-центре ССО, передает Цензор.НЕТ.

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Детали атаки

Как отмечают военные, это было сделано во взаимодействии с повстанческим движением на территории РФ "Черная искра". Несколько дронов ССО достигли своих целей. На объектах зафиксированы пожары и разрушения.

"Указанные объекты являются элементом системы хранения, перевалки и отгрузки горюче-смазочных материалов, бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов.

Ростовская область является ключевым тыловым регионом РФ для группировки войск на юге и востоке Украины. Пораженные цели имели двойное назначение: обеспечивали транспортную систему Ростовской области и поддерживали военную логистику врага", — добавили в ССО.

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Последствия









Атака на Москву 18 июня

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капоте, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".

По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражён. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.

Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

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