Последствия атаки РФ на Киевщину: бушевали пожары в двух районах, есть пострадавшие и разрушения. ФОТОрепортаж
Сегодня, 20 июня, спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки на Киевскую область.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате очередной атаки россиян на территории Киевской области зафиксированы пожары и разрушения в нескольких районах области.
Борипольский район
Масштабный пожар возник в одном из складских зданий Борипольского района. Из-за угрозы повторных воздушных ударов спасатели работали в условиях повышенной опасности.
Во время ликвидации пожара обнаружен пострадавший мужчина, получивший отравление продуктами горения. Он госпитализирован в медицинское учреждение.
Вышгородский район
В Вышгородском районе в результате попадания в легковой автомобиль пострадали три человека.
Последствия атаки
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что рашисты атакуют Киевскую область "шахедами": работает ПВО.
- Сообщалось, что в результате очередной вражеской атаки на Киевскую областьпострадали четыре человека.
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