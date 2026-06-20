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Новости Фото Атака шахедов на Киевщину
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Последствия атаки РФ на Киевщину: бушевали пожары в двух районах, есть пострадавшие и разрушения. ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 июня, спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки на Киевскую область.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, в результате очередной атаки россиян на территории Киевской области зафиксированы пожары и разрушения в нескольких районах области.

Борипольский район

Масштабный пожар возник в одном из складских зданий Борипольского района. Из-за угрозы повторных воздушных ударов спасатели работали в условиях повышенной опасности.

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Во время ликвидации пожара обнаружен пострадавший мужчина, получивший отравление продуктами горения. Он госпитализирован в медицинское учреждение.

Вышгородский район

В Вышгородском районе в результате попадания в легковой автомобиль пострадали три человека.

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Последствия атаки

Обстрелы Киевской области
Обстрелы Киевской области
Обстрелы Киевской области
Обстрелы Киевской области
Обстрелы Киевской области
Обстрелы Киевской области

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что рашисты атакуют Киевскую область "шахедами": работает ПВО.
  • Сообщалось, что в результате очередной вражеской атаки на Киевскую областьпострадали четыре человека.

Автор: 

Киевская область (4683) обстрел (33249) ГСЧС (5217) Бориспольский район (81) Вышгородский район (84)
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