Последствия атаки РФ на Киевщину: бушевали пожары в двух районах, есть пострадавшие и разрушения. ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 июня, спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки на Киевскую область.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, в результате очередной атаки россиян на территории Киевской области зафиксированы пожары и разрушения в нескольких районах области.

Борипольский район

Масштабный пожар возник в одном из складских зданий Борипольского района. Из-за угрозы повторных воздушных ударов спасатели работали в условиях повышенной опасности.

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Во время ликвидации пожара обнаружен пострадавший мужчина, получивший отравление продуктами горения. Он госпитализирован в медицинское учреждение.

Вышгородский район

В Вышгородском районе в результате попадания в легковой автомобиль пострадали три человека.

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Последствия атаки













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