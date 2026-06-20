Наслідки атаки РФ на Київщину: вирували пожежі у двох районах, є постраждалі та руйнування. ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки на Київську область сьогодні, 20 червня.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок чергової атаки росіян на території Київської області зафіксовано пожежі та руйнування у кількох районах області.
Борипільський район
Так, масштабна пожежа виникла в одній зі складських будівель Борипільського району. Через загрозу повторних повітряних ударів рятувальники працювали в умовах підвищеної небезпеки.
Під час ліквідації пожежі виявлено постраждалого чоловіка, який зазнав отруєння продуктами горіння. Його госпіталізовано до медичного закладу.
Вишгородський район
У Вишгородському районі внаслідок влучання у легковий автомобіль травмовано троє людей.
Наслідки атаки
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що рашисти атакують "шахедами" Київщину: працює ППО.
- Повідомлялося, що внаслідок чергової ворожої атаки на Київщину постраждали чотири людини.
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