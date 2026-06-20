Наслідки атаки РФ на Київщину: вирували пожежі у двох районах, є постраждалі та руйнування. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки на Київську область сьогодні, 20 червня.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, внаслідок чергової атаки росіян на території Київської області зафіксовано пожежі та руйнування у кількох районах області.

Борипільський район

Так, масштабна пожежа виникла в одній зі складських будівель Борипільського району. Через загрозу повторних повітряних ударів рятувальники працювали в умовах підвищеної небезпеки.

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Під час ліквідації пожежі виявлено постраждалого чоловіка, який зазнав отруєння продуктами горіння. Його госпіталізовано до медичного закладу.

Вишгородський район

У Вишгородському районі внаслідок влучання у легковий автомобіль травмовано троє людей.

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Наслідки атаки













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