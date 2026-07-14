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Военные Вооруженных Сил Украины приняли участие в военном параде Франции. ВИДЕО+ФОТО

Военнослужащие ВСУ приняли участие в военном параде во Франции в честь Дня взятия Бастилии.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В мероприятиях также приняли участие президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

"Во время парада продемонстрировали военную технику, самолеты и вертолеты. В частности, два пилота Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в составе франко-украинских экипажей пролетели на истребителях Mirage 2000В.

По Елисейским полям торжественно прошли конные войска, военнослужащие Франции и 35 стран Коалиции желающих, среди которых 20 военнослужащих батальона почетного караула Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Военные ВСУ на параде во Франции: подробности
Военные ВСУ на параде во Франции: подробности
Военные ВСУ на параде во Франции: подробности
Военные ВСУ на параде во Франции: подробности
Военные ВСУ на параде во Франции: подробности
Военные ВСУ на параде во Франции: подробности

Читайте: Зеленский анонсировал запуск проекта Freya: Украина хочет создать собственный аналог Patriot

Что предшествовало?

Президент Зеленский прибыл во Францию 13 июля, где принял участие в заседании Коалиции желающих.

Также он наградил лидера Франции Эмманюэля Макрона украинской государственной наградой - орденом Свободы за поддержку Украины.

Макрон заявил, что Украина получит лицензии на производство французских противоракетных ракет Aster-30. Также Париж передаст истребители Rafale в 2028-2029 годах.

Читайте: Украина договаривается с Францией о лицензии на производство крылатых ракет SCALP, - Федоров

Автор: 

парад (686) Франция (3764) ВСУ (7966)
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Топ комментарии
+5
Vive la France
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14.07.2026 16:54 Ответить
+4
Згоден, що якби маршем там пройшли інваліди на протезах, то це було б більш почесно!
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14.07.2026 16:51 Ответить
+2
А можно во время войны обойтись без батальйону почесної варти Збройних Сил України? Такие розовощёкие парни, как на подбор, не чета тем, кто без ротации по полгода сидит в норах.
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14.07.2026 16:48 Ответить

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