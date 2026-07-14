Военные Вооруженных Сил Украины приняли участие в военном параде Франции. ВИДЕО+ФОТО
Военнослужащие ВСУ приняли участие в военном параде во Франции в честь Дня взятия Бастилии.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
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В мероприятиях также приняли участие президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.
"Во время парада продемонстрировали военную технику, самолеты и вертолеты. В частности, два пилота Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в составе франко-украинских экипажей пролетели на истребителях Mirage 2000В.
По Елисейским полям торжественно прошли конные войска, военнослужащие Франции и 35 стран Коалиции желающих, среди которых 20 военнослужащих батальона почетного караула Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Президент Зеленский прибыл во Францию 13 июля, где принял участие в заседании Коалиции желающих.
Также он наградил лидера Франции Эмманюэля Макрона украинской государственной наградой - орденом Свободы за поддержку Украины.
Макрон заявил, что Украина получит лицензии на производство французских противоракетных ракет Aster-30. Также Париж передаст истребители Rafale в 2028-2029 годах.
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