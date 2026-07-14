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Новини Фото Підтримка України Францією
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Військові Збройних Сил України взяли участь у військовому параді Франції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Воїни ЗСУ взяли участь у військовому параді Франції на честь Дня взяття Бастилії.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У заходах брали участь також президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.

"Під час параду продемонстрували військову техніку, літаки і вертольоти. Зокрема, два пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України у складі французько-українських екіпажів пролетіли на винищувачах Mirage 2000В.

Єлисейськими Полями урочисто пройшли кінні війська, військовослужбовці Франції та 35 країн Коаліції охочих, серед яких 20 військовослужбовців батальйону почесної варти Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Військові ЗСУ на параді у Франції: подробиці
Військові ЗСУ на параді у Франції: подробиці
Військові ЗСУ на параді у Франції: подробиці
Військові ЗСУ на параді у Франції: подробиці
Військові ЗСУ на параді у Франції: подробиці
Військові ЗСУ на параді у Франції: подробиці

Читайте: Зеленський анонсував запуск проєкту Freya: Україна хоче створити власний аналог Patriot

Що передувало?

Президент Зеленський прибув до Франції 13 липня, де взяв участь у засіданні Коаліції охочих.

Також він відзначив лідера Франції Емманюеля Макрона українською державною нагородою — орденом Свободи за підтримку України.

Макрон заявив, що Україна отримає ліцензії на виробництво французьких антибалістичних ракет Aster-30. Також Париж передасть винищувачі Rafale у 2028-2029 роках.

Читайте: Україна домовляється з Францією про ліцензію на виробництво крилатих ракет SCALP, - Федоров

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парад (435) Франція (3376) ЗСУ (8976)
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Топ коментарі
+5
Vive la France
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14.07.2026 16:54 Відповісти
+4
Згоден, що якби маршем там пройшли інваліди на протезах, то це було б більш почесно!
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14.07.2026 16:51 Відповісти
+2
А можно во время войны обойтись без батальйону почесної варти Збройних Сил України? Такие розовощёкие парни, как на подбор, не чета тем, кто без ротации по полгода сидит в норах.
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14.07.2026 16:48 Відповісти

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