Військові Збройних Сил України взяли участь у військовому параді Франції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Воїни ЗСУ взяли участь у військовому параді Франції на честь Дня взяття Бастилії.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У заходах брали участь також президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.

"Під час параду продемонстрували військову техніку, літаки і вертольоти. Зокрема, два пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України у складі французько-українських екіпажів пролетіли на винищувачах Mirage 2000В.



Єлисейськими Полями урочисто пройшли кінні війська, військовослужбовці Франції та 35 країн Коаліції охочих, серед яких 20 військовослужбовців батальйону почесної варти Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.













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Що передувало?

Президент Зеленський прибув до Франції 13 липня, де взяв участь у засіданні Коаліції охочих.

Також він відзначив лідера Франції Емманюеля Макрона українською державною нагородою — орденом Свободи за підтримку України.

Макрон заявив, що Україна отримає ліцензії на виробництво французьких антибалістичних ракет Aster-30. Також Париж передасть винищувачі Rafale у 2028-2029 роках.

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