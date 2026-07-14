Військові Збройних Сил України взяли участь у військовому параді Франції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Воїни ЗСУ взяли участь у військовому параді Франції на честь Дня взяття Бастилії.
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
У заходах брали участь також президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.
"Під час параду продемонстрували військову техніку, літаки і вертольоти. Зокрема, два пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України у складі французько-українських екіпажів пролетіли на винищувачах Mirage 2000В.
Єлисейськими Полями урочисто пройшли кінні війська, військовослужбовці Франції та 35 країн Коаліції охочих, серед яких 20 військовослужбовців батальйону почесної варти Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
Президент Зеленський прибув до Франції 13 липня, де взяв участь у засіданні Коаліції охочих.
Також він відзначив лідера Франції Емманюеля Макрона українською державною нагородою — орденом Свободи за підтримку України.
Макрон заявив, що Україна отримає ліцензії на виробництво французьких антибалістичних ракет Aster-30. Також Париж передасть винищувачі Rafale у 2028-2029 роках.
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