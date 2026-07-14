Сирский на Александровском направлении: приоритетом являются дроны, логистика и сохранение жизни военных. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил боевые подразделения на Александровском направлении, где проверил выполнение боевых задач, обеспечение войск и пообщался с командирами.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Работал в боевых частях группировки ДШВ

"Еще один выезд на горячее Александровское направление. Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины работал в боевых частях группировки Десантно-штурмовых войск, а также в смежных подразделениях, которые уверенно держат оборону, ведут активные боевые действия и уничтожают врага", — сообщил Главнокомандующий.

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Главная цель поездки — непосредственно оценить выполнение боевых задач в полосах обороны бригад, проверить их боеспособность, пообщаться с командирами и военнослужащими на местах.

Заслушал доклады командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины, командиров воинских частей и подразделений об оперативной обстановке, проблемных вопросах и путях их решения.

Особое внимание уделил логистическому обеспечению, ведь именно оно напрямую влияет на эффективность наших действий на поле боя.

Отдал необходимые указания по обеспечению подразделений вооружением, военной техникой и средствами поражения, прежде всего ударными беспилотными системами.

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Последовательно наращиваем беспилотную составляющую

Враг все больше ощущает ее эффективность — и в глубине своих тылов, и непосредственно на передовой. По статистике одного из дней июля, по всей линии фронта мы достигли превосходства над противником в применении FPV-дронов в соотношении 1,8:1.

Вручение наград

Сырский лично вручил награды Главнокомандующего Вооруженных сил Украины воинам, которые мужественно удерживают позиции, наносят врагу значительные потери и ежедневно приближают победу Украины.

"Во время общения с военнослужащими я еще раз подчеркнул: наш приоритет — не только эффективное выполнение боевых задач, но и максимальное сохранение жизни украинских воинов. Именно технологическое преимущество, грамотное планирование и профессионализм должны приносить нам результат.

Благодарю каждого военнослужащего за стойкость, профессионализм и самоотверженность. Борьба продолжается. Слава Украине!" — отметил Главнокомандующий.

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