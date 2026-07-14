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Новости Фото Бои на Александровском направлении
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Сирский на Александровском направлении: приоритетом являются дроны, логистика и сохранение жизни военных. ФОТОРЕПОРТАЖ

сирський

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил боевые подразделения на Александровском направлении, где проверил выполнение боевых задач, обеспечение войск и пообщался с командирами.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Работал в боевых частях группировки ДШВ

"Еще один выезд на горячее Александровское направление. Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины работал в боевых частях группировки Десантно-штурмовых войск, а также в смежных подразделениях, которые уверенно держат оборону, ведут активные боевые действия и уничтожают врага", — сообщил Главнокомандующий.

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  • Главная цель поездки — непосредственно оценить выполнение боевых задач в полосах обороны бригад, проверить их боеспособность, пообщаться с командирами и военнослужащими на местах.
  • Заслушал доклады командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины, командиров воинских частей и подразделений об оперативной обстановке, проблемных вопросах и путях их решения.
  • Особое внимание уделил логистическому обеспечению, ведь именно оно напрямую влияет на эффективность наших действий на поле боя.
  • Отдал необходимые указания по обеспечению подразделений вооружением, военной техникой и средствами поражения, прежде всего ударными беспилотными системами.

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Последовательно наращиваем беспилотную составляющую

Враг все больше ощущает ее эффективность — и в глубине своих тылов, и непосредственно на передовой. По статистике одного из дней июля, по всей линии фронта мы достигли превосходства над противником в применении FPV-дронов в соотношении 1,8:1.

Вручение наград

Сырский лично вручил награды Главнокомандующего Вооруженных сил Украины воинам, которые мужественно удерживают позиции, наносят врагу значительные потери и ежедневно приближают победу Украины.

"Во время общения с военнослужащими я еще раз подчеркнул: наш приоритет — не только эффективное выполнение боевых задач, но и максимальное сохранение жизни украинских воинов. Именно технологическое преимущество, грамотное планирование и профессионализм должны приносить нам результат.

Благодарю каждого военнослужащего за стойкость, профессионализм и самоотверженность. Борьба продолжается. Слава Украине!" — отметил Главнокомандующий.

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Сирский проверил боевые бригады на Александровском направлении
Сирский проверил боевые бригады на Александровском направлении
Сирский проверил боевые бригады на Александровском направлении
Сирский проверил боевые бригады на Александровском направлении
Сирский проверил боевые бригады на Александровском направлении
Сирский проверил боевые бригады на Александровском направлении

Автор: 

ВСУ (7966) Александр Сырский (956) дроны (7604)
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Топ комментарии
+7
Коли цей совковий упирь розказує про збереження життів військових, хочеться запитати з якої лінії фронту військових він має на увазі.
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14.07.2026 22:11 Ответить
+5
ТАТИШООО??!!
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14.07.2026 21:54 Ответить
+5
фотовиставка - сирський рятує життя військовим.
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14.07.2026 22:01 Ответить

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