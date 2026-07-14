Сирський на Олександрівському напрямку: пріоритетом є дрони, логістика та збереження життя військових. ФОТОрепортаж
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав бойові підрозділи на Олександрівському напрямку, де перевірив виконання бойових завдань, забезпечення військ і поспілкувався з командирами.
Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
Працював у бойових частинах угруповання ДШВ
"Ще один виїзд на гарячий Олександрівський напрямок. Разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України працював у бойових частинах угруповання Десантно-штурмових військ, а також у суміжних підрозділах, які впевнено тримають оборону, ведуть активні бойові дії та знищують ворога", - повідомив Головнокомандувач.
- Головна мета поїздки — безпосередньо оцінити виконання бойових завдань у смугах оборони бригад, перевірити їхню боєздатність, поспілкуватися з командирами та військовослужбовцями на місцях.
- Заслухав доповіді командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, командирів військових частин і підрозділів щодо оперативної обстановки, проблемних питань та шляхів їх вирішення.
- Окрему увагу приділив логістичному забезпеченню, адже саме воно безпосередньо впливає на ефективність наших дій на полі бою.
- Віддав необхідні вказівки щодо забезпечення підрозділів озброєнням, військовою технікою та засобами ураження, насамперед ударними безпілотними системами.
Послідовно нарощуємо безпілотну складову
Ворог дедалі більше відчуває її ефективність — і в глибині своїх тилів, і безпосередньо на передньому краї. За статистикою одного з днів липня, по всій лінії фронту ми досягли переваги над противником у застосуванні FPV-дронів у співвідношенні 1,8:1.
Вручення відзнак
Сирський особисто вручив відзнаки Головнокомандувача Збройних Сил України воїнам, які мужньо утримують позиції, завдають ворогу значних втрат і щодня наближають перемогу України.
"Під час спілкування з військовослужбовцями ще раз наголосив: наш пріоритет — не лише ефективне виконання бойових завдань, а й максимальне збереження життя українських воїнів. Саме технологічна перевага, грамотне планування та професійність мають давати нам результат.
Дякую кожному військовослужбовцю за стійкість, професіоналізм і самовідданість.Боротьба триває. Слава Україні!", - зазначив Головнокомандувач.
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