Сирський на Олександрівському напрямку: пріоритетом є дрони, логістика та збереження життя військових. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав бойові підрозділи на Олександрівському напрямку, де перевірив виконання бойових завдань, забезпечення військ і поспілкувався з командирами.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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Працював у бойових частинах угруповання ДШВ

"Ще один виїзд на гарячий Олександрівський напрямок. Разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України працював у бойових частинах угруповання Десантно-штурмових військ, а також у суміжних підрозділах, які впевнено тримають оборону, ведуть активні бойові дії та знищують ворога", - повідомив Головнокомандувач.

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Головна мета поїздки — безпосередньо оцінити виконання бойових завдань у смугах оборони бригад, перевірити їхню боєздатність, поспілкуватися з командирами та військовослужбовцями на місцях.

Заслухав доповіді командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, командирів військових частин і підрозділів щодо оперативної обстановки, проблемних питань та шляхів їх вирішення.

Окрему увагу приділив логістичному забезпеченню, адже саме воно безпосередньо впливає на ефективність наших дій на полі бою.

Віддав необхідні вказівки щодо забезпечення підрозділів озброєнням, військовою технікою та засобами ураження, насамперед ударними безпілотними системами.

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Послідовно нарощуємо безпілотну складову

Ворог дедалі більше відчуває її ефективність — і в глибині своїх тилів, і безпосередньо на передньому краї. За статистикою одного з днів липня, по всій лінії фронту ми досягли переваги над противником у застосуванні FPV-дронів у співвідношенні 1,8:1.

Вручення відзнак

Сирський особисто вручив відзнаки Головнокомандувача Збройних Сил України воїнам, які мужньо утримують позиції, завдають ворогу значних втрат і щодня наближають перемогу України.

"Під час спілкування з військовослужбовцями ще раз наголосив: наш пріоритет — не лише ефективне виконання бойових завдань, а й максимальне збереження життя українських воїнів. Саме технологічна перевага, грамотне планування та професійність мають давати нам результат.

Дякую кожному військовослужбовцю за стійкість, професіоналізм і самовідданість.Боротьба триває. Слава Україні!", - зазначив Головнокомандувач.

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